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伙黑幫假冚賭 3警囚14至16月 官指「一念之差」犯案衝擊司法 背景良好減刑兩月

【明報專訊】荃灣反黑組4名警員2018年掃蕩非法賭場前，與黑幫接洽造假，事先表明掃蕩日期並要求安排假賭客予警方拘捕，遭一名在該賭場工作的警方臥底揭發。4警否認一項串謀妨礙司法公正，受審後3人被裁定罪成，昨日在區院判刑。法官稱，操控的行為對司法構成衝擊，警員犯案更削弱市民對警員的信心，3人一念之差犯案，賠上多年耕耘及前途，但考慮他們背景良好等，給予減刑兩個月，終判監14至16個月。

4名被告依次為趙廣林（55歲）、賴福康（51歲）、傅裕文（38歲）、張子健（29歲），趙案發時為警長，其餘為警員；張早前被裁定罪脫。警方回覆本報查詢稱，警長已離職，另兩名警員則被停職。至於涉案警員會否失去退休金及長俸，警方表示不評論個別案件，會於司法程序完成後跟進。

暫委法官勞潔儀判刑時引述辯方求情稱，趙廣林服務警隊達30多年，因本案失去退休金及長俸。賴福康服務警隊21年，曾協助SARS抗疫及社會運動的保安工作；傅裕文則曾在休班期間破獲案件。

勞官表示，被告的串謀計劃未有成功執行，沒有對司法公正造成實際影響，亦無證據證明他們從中收受利益。惟她重申，操控的行為對司法構成衝擊。勞官續稱，3人案發時均為警員，他們犯案會削弱市民對警員的信心，影響警隊聲譽；另指被告需與三合會建立溝通渠道以蒐集情報，但他們超越界線，鹵莽及一念之差下犯案，更要賠上多年的耕耘及前途。

原警長失30年長俸 官再減刑兩月

勞官終以18個月監禁為量刑起點，考慮3人的嘉許信及求情，稱他們為非常出色的警員，且3人初犯及品格良好，減刑兩個月；另考慮首被告損失30多年長俸，再酌情減刑兩個月，最終被判囚14個月，其餘兩人被判監16個月。

【案件編號：DCCC 917/19】

相關字詞﹕區域法院 串謀妨礙司法公正 賭檔 反黑組 荃灣

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