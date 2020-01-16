DSE藝術科考生跌 黃英琦憂日後缺人才 許冰心稱流行與藝術不衝突「可crossover」

翻查考評局數字，今年DSE有3446人報考視藝科，與首屆2012年的4512人比較，跌約24%；170人報考音樂科，較首屆239人減少29%。設計與應用科技科454人報考，較首屆821人跌45%。（見表）。

黃英琦說，相信市民皆同意香港是金融之都、創科之都，但如果形容香港為「文化之都」，「尤其問年輕人有沒有信心（稱香港為「文化之都」），其實大家腦中可能很多問號，仍有很大落差」，她說仍需各界努力，改變大眾思維，促進香港發展成中外文藝交流中心。

高靜芝籲拓展觀眾群

「不能脫鈎教育 應從小接觸藝術」

曾任中央政策組顧問的高靜芝在台下發言，稱本港如欲成為中外文化交流中心，拓展觀眾群是要素之一。她說，本土觀眾群現受流行文化吸引，「非流行文化，變成小眾的活動」。她稱曾出席表演藝術活動，僅有兩三成入座，認為需建造文化藝術氛圍，「不能與教育脫鈎，讓小朋友從小接觸藝術文化，將來才有龐大觀眾群」。高靜芝續稱，應善用大灣區市場，同時設法吸引全球的人來港欣賞文化藝術，當中宜拓展文化旅遊，讓香港建立自我品牌和精品。

演出業協會副主席許冰心表示，目前香港以流行文化為主軸，但流行文化與藝術文化並非互相衝突，舉例不少演唱會項目設計過程融入了藝術文化，「兩者可crossover和共存」，希望政府提供橋樑予不同的文化有合作交流機會。

（香港新坐標中外文化藝術交流中心高峰論壇）