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程鼎一：旅客愛文化藝術之都 港不在列 疫下調查全球1.35萬旅客 普遍不滿足食買玩 盼沉浸體驗文化

【明報專訊】《明報》上周四主辦「香港新坐標——中外文化藝術交流中心」高峰論壇，設專題論壇環節，由香港藝術學院院長茹國烈擔任嘉賓主持，聯同另外6名嘉賓，就「承先啟後，坐言起行——推動中外文化藝術交流」主題討論。旅遊發展局總幹事程鼎一引述該局調查稱，在新冠疫情後旅客更傾向了解當地歷史文化，「文化藝術之都」能吸引旅客到訪，惟指在旅客眼中，「香港並不是其中一個」。

旅遊發展局總幹事程鼎一說，將文化及旅遊融合推廣是大趨勢，旅發局全球調查向16個地方收集1.53萬份意見，發現大部分旅客的旅遊模式在新冠疫情後有所改變，對旅遊追求不止「食、玩、買」，「而是希望更深度、浸淫式去了解當地的歷史文化，了解更多當地藝術文化市場」。他稱，調查問及「作為文化藝術之都，可以吸引多少旅客」，大部分旅客都認為能夠吸引他們，但香港並非其中一個，因此認為香港非常有契機加強力度發展文化旅遊。

灣區盼港當龍頭向外推廣旅遊

程鼎一又表示，旅發局與大灣區旅遊推廣機構有聯絡，「發現他們都頗希望香港作為龍頭，去幫助推廣整個大灣區的旅遊，尤其是對海外、國際方面的推廣」，這亦正是香港的強項。他又說，要推動文旅產業發展，就「不止在於講一個故事」。

除歷史文化 旅客盼個性化體驗

旅發局回覆稱，就重塑香港旅遊品牌，去年做了一系列研究和調查，包括於16個主要客源市場（包括內地、南韓、日本、東南亞、澳洲、英國、美國等），訪問13,500多名旅客。根據調查結果，旅發局歸納出多個可持續發展的疫後出行趨勢，其中，旅客普遍追求沉浸式體驗，希望深入探索旅遊目的地的藝術、文化和歷史。其他趨勢包括追求更個性化的體驗、重新認識及發掘旅遊目的地新一面等。

西九管理局成員黑國強 憂大型藝展流走

藝發局委員、西九管理局董事局成員黑國強在論壇中表示，藝發局一直有做藝術界年度調查報告，認為值得參考、數字準確，稱「很驚訝同業都不知道有這報告」，又建議業者可以集中發展一個最受歡迎的藝術項目。

翻查藝發局「藝術界年度調查結果簡報——2020/21視覺藝術」統計數字，2020/21年度有913個視覺藝術實體展覽，較2016/17年度的1265個減少28％。撇除常設展覽，2020/21年度綜合展佔比最多，有265個；其次為繪畫及攝影，各佔238個及128個；最少為兒童藝術，該年度只得6個相關展覽。黑國強稱，疫情對藝術行業影響大，憂慮大型藝術展會流走，要解決通關問題，因為單靠「內循環」，便「頂唔順」。

（香港新坐標中外文化藝術交流中心高峰論壇）

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