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耀能協會幼兒中心 兩童報稱被職員搣

【明報專訊】香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心月初接獲社署通知，指一名幼兒表示自己與另一住宿生被一名職員「搣」，警方及社署已介入調查。協會表示涉事職員已休假。

社署表示事涉兩名5歲幼兒，本月5日獲悉事件後，翌日通知涉事中心，及後接觸涉事兒童及其家長，並到中心調查，包括查看閉路電視片段；事件目前仍在調查，社署保護家庭及兒童服務課會因應情况召開多專業個案會議，按需要跟進。據了解，涉事職員已停止在中心工作。

社署警方介入 涉事員工休假

香港耀能協會回覆稱，早前接獲社署通知，指中心一名家長稱其幼兒表示自己及另一住宿生被一名職員「搣」，社署及警方正調查。協會對事件高度關注，已即時安排涉事職員休假。協會表示，除協助部門調查，前日下午亦邀請家長出席特別會議闡述事件經過，亦安排家長透過視像實時觀看幼兒在中心學習及生活實况。

根據香港耀能協會網站，該會有9間幼兒中心，鴨脷洲幼兒中心主要為初生至6歲有特殊需要的幼兒提供教育及訓練服務，包括腦麻痺症、自閉症、智能或體能發展遲緩、弱視、弱聽、言語障礙等，當中住宿服務為家中有照顧困難的幼兒而設。翻查報道，香港耀能協會隆亨幼兒中心2019年曾發生懷疑虐兒事件，當年警方接獲一名母親報案稱其6歲女兒疑遭職員弄傷。

相關字詞﹕幼兒中心 社署 虐兒 香港耀能協會

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