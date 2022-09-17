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多一人認罪 連襲8童 求情：初入職被指太溫柔

【明報專訊】同案10名被告留在裁判法院處理，繼4人早前認罪，昨再多一人在九龍城裁判法院認罪。案情指出，該幼兒工作員以拳打、掌摑方式，迫使8名幼童躺回牀上。辯方求情稱，被告初入職時，有資深職員着她以嚴厲方式看管幼童，又稱童樂居不時出現1對24幼童的情况，案發時人手不足，被告心急想幼童回牀才犯案。案件押後至9月30日判刑，其間索取背景報告，被告須還押。

稱不時一職員看管24童

被告傅悅朗（25歲）承認8項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪」，涉及4名1歲男童K、AK、AL、AM，另有4名兒童身分不詳。

辯方求情稱，曾在幼稚園工作的被告加入童樂居後，發現模式有別，不單要24小時輪班，早更、午膳時段更需1對24名幼童，有資深職員曾指她過分溫柔，建議她以更嚴厲方式令幼童服從，久而久之，被告受環境薰陶而變得嚴苛。案發時被告1對20名幼童，因擔心幼童爬出牀外會受傷，或有其他幼童模仿才犯案。

見幼童站牀上 連環掌摑推倒

案情指出，8項控罪均在嬰兒睡房發生，2021年11月29日下午12時許，男童AK、AL及AM各自在嬰兒牀站立，被告先握拳敲打AK的頭，將他推倒在牀，致其頭撞牀欄，AK欲站起，被告隨即掌摑他，在旁的AL哭泣，再遭被告掌摑，被告又搣AM的臉。翌晨，K站在嬰兒牀上，看似想爬出，被告便扯衣逼他躺下，並兩度掌摑K，房內4名身分不詳兒童同樣站在牀上，遭被告逐一掌摑，再大力推倒在牀。

不認罪的被告李慧雯、謝綉蔚及劉露琪將分別排期於11月8日、11月10日及12月20日開審；同不認罪的周翠英則押後至10月7日作審前覆核。

【案件編號：KCCC 350、1883-4、1886-7/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 對所管兒童或少年人虐待或忽略罪 童樂居

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