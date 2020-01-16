21被告共加控194罪 童樂居案一人涉54項

法庭書記昨在庭上將194條新增控罪逐條讀出，指年齡介乎23至59歲的21名被告於2021年9月至12月，在旺角香港保護兒童會犯案。

34童已認出 51罪涉身分不詳幼兒

昨提訊的21名被告分8案被起訴，首案的趙詠茜及黃潔瑩原各被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪」，趙昨被加控52罪，黃加控10罪，二人再共同被加控一罪，此案現涉65罪，當中54罪均指控趙。

21人分8案控222罪 前後24人轉區院審

次案4名被告為卓凱欣、莊嘉宜、李曉儀、趙運紅，原各被控一罪，卓、莊、李、趙分別被加控21罪、16罪、14罪及3罪，另有4罪是部分被告共同被控，4人現共被控62罪。

第3宗案件涉及3名被告楊淑儀、伍家穎、郭愛萍，原各被控一罪，昨分別被加控11罪、19罪及6罪，另有一罪共同控告伍及郭，新增37罪後，總數為40罪。

第4宗案件被告鄧美欣及周靈芝，原本只各涉一罪，昨分別被加控8罪及11罪，換言之本案涉21項控罪。

至於被告馮凱琍、陳綺雯及盧敏兒則各屬一案，原本各自被控一罪，昨日分別被加控11罪、4罪、1罪。

最後一案被告鄧月媛、李慧心、鄭淑貞、梁曉彤、梁善儀、關佩華及陳信興，原共被控14罪，控方昨向梁善儀新增一項控罪，本案現涉15罪。

【案件編號：KCCC 3713、3736/21、88、141、285、422、597、1497/22】