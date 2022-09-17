陳梓華李宇軒1月再訊 待黎智英案審結

倘1月未審完將再押後

律政司代表為署理高級檢控官陳穎琛；陳梓華由曾任律政司副刑事檢控專員的資深大律師李紹強、大律師蕭國辰代表；李宇軒則由律政司前副刑事檢控專員、大律師沈仲平代表。陳梓華及李宇軒精神不俗，並於聆訊期間寫下筆記。

辯方表示，黎智英及《蘋果日報》案於12月1日開審，料明年1月審結，故雙方建議把本案押後至1月12日再訊，以視乎該案進度。李官同意，但稱屆時若黎智英案仍未審結，法庭會書面通知與訟各方，再押後聆訊日期。李官另提及，因另宗《國安法》案正就最低刑期上訴，或對本案的認罪判刑扣減構成影響。

黎智英代表律師籲各國採措施護黎

另外，代表黎智英的英國大律師事務所Doughty Street Chambers日前發聲明稱，案件起訴違反國際法和國際標準，呼籲各國採取措施保護黎智英，並指黎是英國國民，要求英國政府關注本案。事務所的御用大律師Caoilfhionn Gallagher又在日內瓦一場活動發言稱，國安法被用作打壓批判聲音，聯合國和國際社會必須採取行動。

【案件編號：HCCC147/21】

（港區國安法）