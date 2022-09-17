光城者求情：未有國安課程 對新法無知

7名被告依次為阮姓中六男生（現17歲）、倉務員蔡永傑（21歲）、16歲少女、梁姓中五女生（17歲）、售貨員陳右津（26歲）、蔣周姓中五男生（17歲）及中六女生郭文希（19歲）。法庭昨處理第四、第六及第七被告求情，而第五被告現隔離檢疫，押後求情。

警屢控限聚無提國安 以為無問題

辯方求情稱，本案大部分被告案發時只有十多歲，國安法於2020年中實施，教育局在年尾討論國安課程，眾被告於翌年初不避嫌擺街站，顯然是不知會犯罪。而且警方在多次街站只就限聚令檢控，從沒警告違反國安罪行，被告錯誤地「以為無問題」，故繼續擺街站。

官：倘有人聽「革命」 社會變危險

對於法官早前稱被告鼓勵他人準備將來「起義」，辯方認為法庭不應過度考慮涉案言論及猜測。惟法官稱，一旦有人接納被告提倡革命等說法，社會就會變得危險，「有組織就係一班人搞事，無組織就係所謂孤狼式」。辯方稱，反修例事件對年輕人構成重大挑戰，第七被告本性善良，更是唯一向警方交代案情的被告，望法庭判她入教導所，但控方反駁稱警方事前已掌握證據。

首被告父母求情：有傳媒荼毒

辯方續說，第四被告品學兼優，她在街站依講稿發言兩次及「行行企企」，參與程度低。她不知紅線所在，「好容易瞓咗身落去」，還押一年已是她最大懲罰。第六被告事後因精神問題需求診，辯方冀判處兩人社會服務令。

辯方亦為首被告補充求情，引述其父母於求情信指出，案發時有傳媒誤導並荼毒新一代，阮熱愛中國及香港，望法庭從輕發落。

【案件編號：DCCC 985、801/21】

（港區國安法）