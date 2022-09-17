「新證」不符呈堂原則獲官酌情 湯家驊：不出奇但少見

警原審時已掌握 涉公眾利益獲納

判辭中採納一宗英國上訴庭案例訂下的三大原則，即新證據不可能在原審時提出、將嚴重影響判決、可信及可靠，才可於上訴階段提出。

湯料原律師誤判 官或思當事人受累

代表警方的資深大律師余若海力陳，申請人覆核的理據及相關陳辭，令當時代表警方的資深大律師杜淦堃，判斷警方實施行動呼號系統的情况與案無關。上訴庭不認同此陳辭，認為警方早有機會呈上相關證據，不符上述三大原則，但重申本案涉及重大公眾利益，可運用酌情權採納新證據。

湯家驊回應本報查詢指出，申請新增證據時，一般須證明新證據符合全部3項原則，是次受爭議的原則，主要是證據能否在原審時提出，而本案律師在原審時誤判形勢，沒有舉證，「咁無辦法啦」；但法庭仍可考慮當事人不應受律師的疏忽拖累，且本案涉重大利益，警方敗訴影響公眾安全，有酌情權批准呈新證據。

至於新增證據是否對警方有利，湯家驊強調案件已進入司法程序，不宜評論，但一般而言，接納新證據代表法庭認為證據會左右原審判決。

（反修例風暴）