就不展編號上訴 警獲准呈新證據 擬證行動呼號有效運作 官稱或影響裁決允許

高等法院法官周家明前年裁定司法覆核部分申請人勝訴，包括2019年6月12日右眼中槍的教師楊子俊、陳恭信、魯湛思、吳康聯、記協；「守護孩子」成員陳基裘、青年新政梁頌恆、「長洲覆核王」郭卓堅則敗訴。

警方前年12月提出上訴，並於7個月後申請呈交兩項新證據，涉及6份警員供辭（見表）。第一項證據證明警方採取措施，確保替代警員編號的行動呼號及「字母數字式代碼（下稱代碼）」系統有效運作，例如警方曾向警員介紹行動呼號系統、跟進警員遮蓋行動呼號問題等；第二項則是投訴警察課最新數據，包括有多少宗個案是申訴人不知道警員代號，但投訴課仍能辨認肇事警員。

記協方：呼號違人權 無關成效

代表楊子俊的資深大律師李柱銘在書面陳辭質疑證據效用，例如警方僅舉辦一次簡介會，亦沒提供使用行動呼號的書面指引，或正式內部紀錄如何推行代碼系統；且不少傳媒已報道警員沒展示行動呼號或代碼，警方卻根本無相關紀錄。

代表記協的資深大律師戴啟思則認為，覆核案重點應是公眾監察權，而隱藏警員身分的行動呼號系統違反人權法，不論成效如何，亦不會影響本案裁決。

官：毋須現階段處理質疑

高院首席法官潘兆初及上訴庭副庭長關淑馨指出，高院裁決時，充分考慮部分警員沒清楚展示行動呼號，亦無證據顯示警方採取措施改善後，才判申請方勝訴，故警方如何實施行動呼號制度的證據，足以左右裁決，法庭亦毋須在此階段處理申請人對證據的質疑。

料無關案件 拒准投訴數據呈堂

上訴庭又稱，案件涉及重大公眾利益，嚴重影響警員、示威者及旁觀者；又認為行動呼號系統在香港經歷「前所未有的騷亂」時實施，用以應付針對警員的「起底」行動，法庭必須仔細平衡示威者的人權及警員的私隱權，故運用酌情權採納新證據。

至於涉及投訴警察課處理投訴的數據，上訴庭認為證據雖在覆核案審訊後蒐證，警方不可能在原審時提出，但相信證據與上訴案無關，不影響裁決，拒批警方呈交。

【案件編號：CACV 644-645/20】

明報記者

（反修例風暴）