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投注戶口曾存180萬 兩綜援漢涉洗錢被捕

【明報專訊】海關今年5月偵破一宗8600萬元販毒案，拘捕5男，檢獲現金約64萬元，海關展開財富調查，當中1名涉案男子同時涉嫌洗黑錢被捕，經跟進調查於本周再拘捕兩名男子，3人涉於6年內共清洗逾400萬港元。

另一被捕者涉5月販毒案

海關5月偵破該宗毒品案件，拘捕5男，同日以涉嫌洗黑錢罪名，拘捕其中一名63歲男子。海關有組織罪案調查科財富調查課調查多月，追蹤集團資金往來，再鎖定另外兩名男子，懷疑3人以不同方式，包括投注戶口、個人銀行戶口、電子錢包、找換店等處理犯罪得益。海關本周二及周三採取行動，以洗黑錢罪名拘捕兩名44歲及61歲男子，並搜查藍田一住宅單位，檢獲兩部手提電話及一批銀行文件。

財富調查顯示3名被捕男子過去5年收入均低於20萬元，其中兩人領取綜援，3人涉於2016年1月至今年5月清洗共433萬港元。其中61歲男子的投注戶口曾存入逾180萬元，但少於一半用作投注，大部分短時間內以現金方式提取，懷疑將來歷不明的黑錢，混入投注戶口掩飾來源及去向。44歲被捕男子的個人銀行及電子錢包，亦有逾2800宗來自約300名第三者戶口的轉帳及提款，與其財務背景不相稱，資金亦於短時間或即日提走，懷疑涉洗黑錢。調查發現3名男子相識，63歲男子曾利用找換店向61歲男子匯款，懷疑是轉移犯罪得益。被捕3人合共72萬元資產被凍結，警方正追查資金流向。

相關字詞﹕海關 販毒 洗黑錢

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