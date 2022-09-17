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國產電動無障礙小巴 港最快年底營運

【明報專訊】環保署計劃明年推行「電動小巴試驗計劃」，供應商「科軒動力」公布由其集團研發、在內地生產的純電動無障礙小巴已完成運輸署的「公共小巴車型審批」，昨日交予專線小巴營運商「衍利發展有限公司」做路線測試，預計最快11月完成，今年底或明年初可「落地」營運，成為全港首輛電動無障礙小巴。衍利發展總經理李柏基透露，日前已投得一條北區專線小巴線，將於該線試驗電動小巴。

低地台設計 將北區試行

科軒動力表示，該款電動小巴為本港度身訂做，長約7米，採用低地台設計，內置輪椅斜板，全車共19個座位，亦可視乎營運需要拆除部分座位變成15座加1個輪椅位。電池由20%充電至80%約需1小時，其後可行走約230公里。

科軒動力營運總監馬南錦指出，該小巴今年4月交付運輸署驗車，花約4個月完成，近日已陸續收到約五六間小巴營辦商查詢。馬又指，了解小巴業界對維修保養電動及低地台車種的憂慮，故委託兩間本地營辦商協助提供售後服務，正計劃為小巴公司提供數年維修保養，強調內地廠房有充足零件可供港。被問到發展電動小巴困難之處，馬形容最難是找不到充電地方，冀政府增撥資源加設充電設施。

科軒動力主席張韌表示，該款小巴生產成本每輛約150萬至200萬港元，目標毛利率三成，強調小巴為可量產款式，公司生產廠房在重慶，每年可生產過萬架小巴，「香港要幾多架，我哋都可以滿足到」。

供應商冀增充電設施 環署稱配合

衍利發展目前只負責測試該款小巴，並未正式購入。李柏基稱，油價上漲令營運成本大增，故冀開拓電動小巴業務，指一般石油氣小巴售50萬至70萬元，電動小巴雖可慳油費但車價貴，冀當局提供資助。

環保署明年推行「電動小巴試驗計劃」，資助40輛電動公共小巴於不同路線試驗約12個月，副署長馮浩然稱，今年初署方已篩選車種，市場上能提供合適車種的供應商約有七八個，署方會確保明年參與計劃的小巴有充足充電設施，全力配合電動公共交通發展。

相關字詞﹕電動小巴試驗計劃 低地台小巴 電動小巴

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