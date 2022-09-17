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鄧炳強重申23條需立法 提博爾頓曾言推翻他國

【明報專訊】保安局長鄧炳強重申，需盡快就《基本法》23條立法，惟新冠疫情影響相關工作，又指當局會提早向大眾解說清楚，否則外部勢力會利用任何機會抹黑香港。他點名指美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton，圖）7月提到，自己其中一個職責是推翻他國政權，鄧認為相關說法給予局方警號，針對特務行為不能掉以輕心。他舉例現時《官方機密條例》只針對特務偷拍軍事設施行為，但「今時今日特務行為複雜很多，一定要有個有效法例面對這些事情」。

形容「警號」 稱當今特務行為「複雜很多」

博爾頓7月接受美國有線新聞網絡（CNN）節目主持訪問，曾提到自己「作為曾協助（其他地方）策劃政變的人」，惟不會具體談細節。本報就鄧炳強的言論向美國駐港總領事館查詢，至截稿前未有回覆。

談反修例案 指25人警誡後釋放

反修例事件至今逾3年，鄧炳強日前接受香港電台訪問，認為事件被扭曲、抹黑和妖魔化，導致社會出現紛亂「黑暴」，故必須規管假新聞。至於記者是否需要規管，他指交由「行業朋友自己諗」，舉例反修例事件期間，有13歲小孩自稱是記者，又有人自稱記者拍攝，並對執勤女警評頭品足，反問如果行業不規管，認為每人都能做記者，別人怎會尊重這行業。鄧指，反修例事件至今有1萬多人被捕，被檢控的約3000人中，18歲以下佔500多人，只有25人經警司警誡後釋放。他說，政府一直希望以警司警誡處理知錯的青年，但有人向他們稱可提供法律輔導或協助離港等，令他們拒絕認錯而錯失機會。

談及港人遭禁錮東南亞「賣豬仔」案，鄧炳強指本港警方已就事件拘捕10人，當中3人已被檢控。警方昨日表示，本月6日至12日再多3名男子涉嫌「串謀詐騙」被捕，介乎21至33歲，所有人已獲准保釋候查。被問及入境處設立WhatsApp專線會否恆常化，鄧承認專線發揮效用，至今接獲600多個求助，其中6宗是受害人或其家屬聯絡，認為「就算只能協助一宗，甚至乎一宗都不能協助，將來有機會提供協助都會做」。

賣豬仔案13人未自由 警暫拘10人

保安局發言人昨指，截至周四（15日）再接獲多兩宗港人求助，累計46宗，其中33人已確認安全，25人已回港，及5人毋須進一步協助及跟進；其餘13人中，相信3人身處緬甸、9人身處柬埔寨、1人身處老撾，人身自由受限。

政府早前公布與深圳商討「逆向隔離」安排，鄧炳強表示措施一旦落實，將由保安局負責管理相關設施，初步選址是落馬洲河套區社區隔離設施，細節有待工作小組商討。他又稱與內地通關屬政府整體決定，局方要有「幾手準備」，確保放寬後有足夠人手處理出入境清關、人流及檢疫等關口工作。他又透露，至今有36人因違反紅碼或相關規例而被帶往社區隔離設施。

相關字詞﹕反修例事件 基本法23條 鄧炳強 保安局

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