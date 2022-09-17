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職工會局問近兩年言行 「白領工會」面臨取消登記

【明報專訊】香港白領行政及文職同行工會上月初收到職工會登記局來信，就該會過去兩年活動及言論共5項事宜，包括曾聯署致函美國國務卿要求美國制裁特區政府人員、呼籲會員登記出任民主派初選公投義工及支持初選，指該會涉違《職工會條例》及會章宗旨，正考慮取消該會登記。

勞工處回覆，職工會登記局不適宜評論個別個案；如個別職工會違反《職工會條例》或會章，登記局定必嚴肅跟進。如違規嚴重，可依法取消該職工會的登記。

早至2020年3月 職署函美促制裁港府人員

香港白領行政及文職同行工會上月底在facebook表示，希望職工會登記局詳細說明該會活動違反的具體條文，呼籲當局發出清晰指引。

根據該會上月24日向局方提交的書面申述，局方列舉的5項事宜，包括該會2020年3月聯署致函美國國務卿要求美國制裁特區政府人員；同年5月至7月及去年6月就國安法發表評論、設街站、宣傳及呼籲參與前年5月27日「全民休假 全民抗爭」及6月20日「罷工罷課公投」，發起聯署並要求國際介入及反對國安法。

其餘被指涉嫌違例的活動包括，該會前年7月呼籲會員出任民主派初選公投義工及支持初選；前年7月及11月就「學生動源」成員被捕、立法會參選人資格、警方通緝6名身處海外港人發表評論及批評；去年4月發表評論及設街站反對《2020年入境（修訂）條例草案》，以及前年6月與去年5月至6月發表及悼念六四事件相關評論及設街站。

相關字詞﹕制裁 初選 職工會條例 職工會登記局 香港白領行政及文職同行工會

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