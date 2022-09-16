指發展公司與政府換地違約 沙螺洞村民入稟索償

指被告1979年簽協議諾重建村屋

原告為沙螺洞村民權益會會長張始文及副會長張偉強；被告為沙螺洞發展商有限公司。

原告方自行撰寫入稟狀指出，被告1979年表示有意向村民徵收土地發展高爾夫球場。同年多名村民與被告簽立協議書，村民將屋契轉為被告名下，被告則承諾重建村屋。

其後高爾夫球會項目遭環保團體反對，被告提出興建骨灰龕的項目亦被否決。被告其後未經村民同意，2013年向政府提出沙螺洞與大埔船灣堆填區換地，雙方今年7月正式完成換地程序。

原告認為，被告違反1979年的協議書，並指原村發展高爾夫球場及重建村屋為「先決條件」，惟事件擾攘40多年，村民最終未能在原村發展及興建新村屋，認為被告應諮詢村民意見，是否覓地重建或賠償，否則村民無法復村，擁有多年歷史的客家村莊會被毁滅。

原告又指，被告涉違反「公司法例守則」，未有向政府呈報申請發展項目的真確文件。原告表示，被告曾聲稱1979年的合約已失效、並向政府提交「2018年新協議書」，但大部分村民並不接受該新方案，故原告入稟提出索償。

【案件編號：HCA 1182/22】