教科書費加幅超通脹 紙本電子同綑添負擔

消委會以隨機抽樣方式向學校發信，收集新學年及上學年書單等資料，獲50間小學和48間中學回覆。調查發現新學年小學平均書費為3177元，按年升5.7%，升幅高於去年的5.3%；高小新學年平均購書費達3329元，較初小3025元高一成。中學新學年平均購書費則為2944元，按年升2.9%，較去年的升幅3.6%略低。

中三的書費升幅最顯著，達7.3%。消委會指，由於部分學校用書量與上學年明顯有別，有學校為更貼近教育局課程指引，讓學生為高中選科作準備，於生活與社會科、電腦科、中史科共增7至8本書目，令相關購書開支增逾720元。

半數中學獲折扣 少去年兩成

通識科明年為「末代考試」，其後將被公民與社會發展科取代，書費變動亦因而受影響。消委會指，上學年中四公民科用書未完成評審，大部分學校選用教育局的學與教資源及自編教材等，新學年則有八成半學校會選用課本，致平均購書費上升；至於中五，上學年學生平均為通識科購2至3本課本，新學年大部分學生全年只需買一本公民科用書，購書費因此下降。

消委籲學校電子設備借學生

消委會亦發現，書商向中學提供的購書折扣按年減少，今年僅半數獲書商提供88折至9折優惠，較去年調查少兩成。另外，疫情下學校傾向用更多網上教材，逾五成表示會更多考慮選用附設網上教學資源的印刷書，只有近三成會自行編製更多網上教材或多選用電子書。消委會稱學生或需同時負擔傳統和電子教材的雙重開支，建議學校因應教學需要和資源，提供電子設備供學生借用。

（消委報告）