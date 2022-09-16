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6平衡單車未符歐盟標準 海關：4下架2可用

【明報專訊】平衡單車可訓練幼童的平衡力及協調力，消委會抽查市面15款兒童平衡單車，發現全部樣本均驗出有害物質「多環芳香烴」，有3款則驗出塑化劑DEHP，當中一款產品的DEHP含量更超出本港和歐盟法例上限達18倍，或妨礙兒童正常發育及損害男性生殖系統。研究亦發現，其中6款產品未符歐洲玩具安全標準，海關指有4款產品已下架，其餘兩款通過安全測試，可繼續使用。

平衡單車設計與傳統單車相近，主要由前後輪胎、車架、座位和手把等組成，需兒童雙腳踏地推動。消委會抽查15款兒童平衡單車，售價介乎299至1700元，適用年齡由18個月至6歲。

3檢塑化劑1超標18倍 可礙發育

消委會測試後發現，全部產品均驗出有害物質多環芳香烴，當中部分種類已被認定為致癌物或潛在致癌物質，而各樣本的含量都符合歐盟法規要求。有3款樣本檢出塑化劑，當中Baghera「Balance Bike 863/12-01」的座位及手把部分物料驗出0.16%至1.9%的DEHP，含量最高的部件超出本港法例和歐盟法規上限達18倍。

消委會表示，DEHP是其中一種最被廣泛應用的塑化劑，歐美研究指出DEHP會妨礙兒童正常發育，也可能損害男性生殖系統。

消委籲兒童玩完即洗手

消委會總幹事黃鳳嫺稱，6歲以下幼童處於發育階段，皮膚幼嫩，加上有時或因碰撞而有傷口，易攝入化學物質。她建議兒童每次玩完平衡單車要做好清潔，立即洗手。

測試亦發現，6款產品未能符合歐洲玩具安全標準要求，其中1款車籃有尖角，或割傷幼童；4款的車輪與車架之間間隙介乎5至12毫米，有夾傷手指或腳趾風險；1款的手把管上泡膠裝飾物在拉力測試後有破損，產生細小部件；亦有2款的輪胎充氣門蓋在扭力測試時可以較小力度扭開並鬆脫，形成細小部件，若不慎被兒童誤放入口吞食，或引致窒息。

Baghera代理商：已呈報告證符標準

海關回覆消委會稱已跟進上述6款產品，當中4款已下架及在市面上已停止供應，其餘兩款經政府化驗測試，顯示符合《玩具及兒童產品安全條例》指定的安全要求。

Baghera代理商回覆消委會稱，相關產品在世界各地銷售及符合歐洲標準相關要求，公司亦已向消委會提供測試報告以證明符合歐洲玩具安全標準。

（消委報告）

相關字詞﹕消委會 平衡單車

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