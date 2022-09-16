15款人造牛油塗抹醬含致癌物 1超歐盟標準上限五成 消委：愈少愈好

牛油未檢有害物 脂肪較高

消委會今次測試28款產品，包括12款牛油及16款含植物油的人造牛油及塗抹醬。在牛油樣本中，全部均沒有檢出污染物氯丙二醇或基因致癌物環氧丙醇，但其總脂肪、飽和脂肪酸，以及反式脂肪酸含量相對較高，消委會指健康風險不容忽視。

13產品檢氯丙二醇

長期攝入傷腎損生殖

至於含植物油的人造牛油及塗抹醬樣本，雖然驗出有助減低壞膽固醇水平的單元或多元不飽和脂肪酸平均含量較高，但有13款、即八成驗出有氯丙二醇，並無樣本含量超出歐盟標準上限；有15款、即九成樣本則檢出環氧丙醇，當中品牌「earth balance」 Original Buttery Spread脂肪塗抹醬每公斤驗出1500微克環氧丙醇，超出歐盟標準上限五成（見表）。

消委會指出，根據實驗動物結果，長期過量攝入氯丙二醇會損害腎臟功能、中樞神經系統及影響雄性生殖系統。至於環氧丙醇，該會指出，油脂在超過200℃脫臭加工過程會形成縮水甘油脂肪酸酯（GE），GE在胃腸道內被水解時，會釋出環氧丙醇，故消費者應盡量減低從食物攝取。食安中心回覆本報查詢時表示，已就消委會報告中的縮水甘油脂肪酸酯水平做風險評估，結果顯示所有樣本在正常食用情况下，對公眾健康影響不大。

消委會總幹事黃鳳嫺指出，環氧丙醇屬於基因致癌物，在食物中攝入愈少愈好，因此並無攝入上限，建議消費者在選購牛油時參考有害物的含量，盡可能選擇有害物較少的產品。

消委：人造牛油非無好處

黃鳳嫺亦指出，人造牛油並非無好處，其有益脂肪酸比天然牛油高，相反，牛油的飽和脂肪酸及反式脂肪酸較人造牛油為高；消委會以菠蘿油為例，進食一個所攝取的飽和脂肪酸和反式脂肪酸，分別佔成人每日建議攝入限量的44%和21%。黃建議市民不應過量進食牛油，選購時亦應參考牛油的有害物質含量。

黃補充，一般而言牛油用來塗麵包食用，若非塗得太厚、亦非一日三餐食用，整體而言若非大量進食牛油的話，風險不會太大。至於選擇牛油還是含植物油的人造牛油及塗抹醬較為健康，她建議消費者宜自行取捨。

明報記者

（消委報告）