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2022年9月16日星期五
港聞二
佛手牌味粉涉操控批發價 競委提告 首宗同類案 規定下限價格免「擾市場秩序」
「設最低轉售價是業內共識」 業界冀競委多解釋何謂犯法
提施政報告意見 聚焦人口政策 新民黨倡生仔贈2萬 凍卵雪精津貼5萬
盧寵茂斥「病死率與流感相若」誤導 梁栢賢：5月後病死率不足0.1% 盧：應比較第五波平均0.6%
譚德塞信疫終在望 促保長者、醫護打針 世衛政策兒童「最低優先」 防護中心：港重「一老一幼」
BA.4/5增幅緩 防護中心料快見頂
15款人造牛油塗抹醬含致癌物 1超歐盟標準上限五成 消委：愈少愈好
6平衡單車未符歐盟標準 海關：4下架2可用
教科書費加幅超通脹 紙本電子同綑添負擔
指發展公司與政府換地違約 沙螺洞村民入稟索償
電騙「為國辦事」說服內地生作倀 同學起疑倡向警微信求助 為獨居老婦保380萬
Tg轉發煽動信息 無業漢認罪囚4月
貼街招「起底」首案 男子曝前拍檔資料被捕
棉絨貨櫃檢16公斤可卡因
無人駕駛衝落斜 初票控「無拉好手掣」 爭議法例過時 死因庭押後 校巴撞死5人 司機控危駕
時任警逼子手淫另涉欺詐 官：不視被告具良好品格
女警分娩血崩亡 法醫料死亡遠因：殘留胎盤妊娠毒血
荃灣港安30歲孕婦產後亡 衛署：初步無違例證據
有酒氣司機吹波失敗 囑同行女客通知其妻
育人才塑文化之都 「讓青年追夢見出路」
唐英年：中外文藝交流中心地位要穩 需多元開放環境
吳志華：港了解外國觀眾 可善用內地資源「走出去」
專題論壇 嘉賓談港文化競爭力 黑國強：我們被「包圍」 霍啟剛：可借鑑韓國設文化委員會
藝發局資助中小藝團政策 委員嘉賓同倡改善
論壇花絮：劉智鵬倡全民學書法
患癌獲骨髓覓新生 康復4年首晤捐助青年 「換血」婦：幸可親口說謝謝
發展局長︰志記遷出期限不再延
候上訴刑期 廖子文申保釋被拒
大灣區GBA新聞：「品牌傳播力」灣區500強 港企佔62 地產醫藥飲食業 上榜數量稱冠
灣區手記：什麼是什麼？ ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】M+快一歲 將辦草間彌生展 同日起開始收費
【Emily】訪問「騙徒」 鄧炳強：監倉飯有得你食
【Emily】獻花悼英女王 羅家英刪帖拍片道歉
【Emily】新思維函特首問鏡騷事故 1823代覆
【Emily】房署打擊濫用公屋 一年收回1300伙
【Emily】陳智思任團結香港基金常務副主席
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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