灣區手記：什麼是什麼？ ／文：尚東美

有次一個香港朋友來廣州，記者帶她到著名景點「荔枝灣涌」。不料她問，「涌」是什麼意思？記者有點愕然，「涌」就是小河，香港也有東涌、黃泥涌，原本也是溪流。她又問：那「河涌」又是什麼？廣州人常用「河涌」稱呼「涌」，「河涌」在舊廣州城甚為重要，不僅是交通要道，還是煮飯洗衣生活用水的來源，後來因污染和淤塞封閉，近年因治污得力，「河涌」才得以重生，更開發成旅遊景點。但記者解釋一大輪，對方也好像不明白，「是像明渠那樣嗎？」

之前還有朋友問，「趟櫳門」是什麼？作為「西關大屋」的重要部件，它首先是一道「趟門」，「櫳」是一條條粗圓木，兼顧防盜和通風功能。像「趟櫳」和「河涌」這類詞語，要了解讀懂難免需要一點社會文化背景，對沒有當地生活經驗的人來說，可能是有點難懂。

「線下」的事物如此，也不要以為「線上」就能「互聯互通」。相反地，互聯網世界隔閡好像更深：交稿後，編輯還會追問：什麼是「大眾點評」？什麼是「小紅書」？什麽是「網約車」？什麽是「ins風」？你如何向一個不用instagram的人解釋什麽是「ins風」？每每到此，記者搜腸刮肚也想不到合適的解法，只恨自己詞彙還是太少。

文：尚東美