大灣區GBA新聞：「品牌傳播力」灣區500強 港企佔62 地產醫藥飲食業 上榜數量稱冠

《報告》採用公開資料，選擇總部位於大灣區、具一定資產規模的上市企業作為研究樣本，數據蒐集時間為去年1月1日至12月31日。以品牌提及度、品牌關注度、品牌美譽度3項作為企業品牌傳播力的一級指標，下分社交平台提及度、資訊平台提及度、社區平台提及度、影片平台提及度、網民關注度、媒體關注度、政務關注度、社交平台美譽度、資訊平台美譽度、社區平台美譽度、影片平台美譽度為二級指標，去得出500強結果。

整體深圳佔近半 頭十無港企

報告結果顯示，500強企業集中在深圳、廣州和香港，總數達389間，其他城市均有企業上榜，但數量較少。其中，深圳上榜企業有243間（圖一），較去年增加7間，幾乎是榜單的50%，廣州和香港分別為84和62間。另外比較2020年數據，佛山、中山、惠州、江門上榜企業有所增加，珠海、肇慶則減少，東莞、澳門兩地沒有變化。而500強企業中，品牌傳播力得分最高三甲分別是比亞迪、萬科及碧桂園，頭10名並無港企在內。

行業集中電子製造地產互聯網

《報告》亦指出，上榜500強的企業集中於「電腦、通訊和其他電子設備製造」、房地產、「電氣機械和器材製造」和互聯網數個行業。具體來看，屬於電腦、通訊和其他電子設備製造業的上市企業達92間，較2020年多3間；房地產企業46間，較2020年減少16間；互聯網企業有40間，較2020年減少11間，令這行業2021年入榜上市公司數量被電氣機械和器材製造業的44間所超越。

為加強對重點行業的深入研究，《報告》亦以A股、港股、美股的行業分類標準，同步列出房地產行業100強、醫藥醫療行業50強和食品飲料行業30強，香港上市企業數量在3個分類榜單均排第一（圖二）。其中在房地產行業，香港有42間企業上榜，深圳32間，廣州18間；醫藥醫療行業方面，18間位於香港，12間位於深圳，11間位於廣州；食品飲料方面，香港企業數量也是第一，有16間上榜，廣州6家，深圳則有3間。

學者：區內企業可藉港增國際傳播

中山大學市場營銷學教授王海忠指出，去年受到監管政策影響，一些行業如互聯網和房地產出現調整，上榜企業出現此消彼長的情况，這些都是正常調整。此外，大灣區媒體資源豐富，是區內上市企業做好品牌傳播的優勢。他建議企業一方面應更注重品牌營銷，通過數碼媒體、自媒體、第三方媒體多渠道傳播，另一方面充分利用香港國際金融中心的優勢，加強品牌的國際傳播，提升國際影響力。