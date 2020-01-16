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大灣區GBA新聞：「品牌傳播力」灣區500強 港企佔62 地產醫藥飲食業 上榜數量稱冠

【明報專訊】在全球經濟發展新形勢下，中國企業建立品牌成為加快發展的重要一環。上月由深圳報業集團旗下從事新聞輿論與公共服務研究的深新傳播智庫，與內地數據分析機構清博智能聯合發布《2021年度粵港澳大灣區上市企業品牌傳播力研究報告》（下稱《報告》），列出大灣區上市企業品牌傳播力500強，不出意外地，500強企業集中位於深圳、廣州和香港，佔整體逾七成。

《報告》採用公開資料，選擇總部位於大灣區、具一定資產規模的上市企業作為研究樣本，數據蒐集時間為去年1月1日至12月31日。以品牌提及度、品牌關注度、品牌美譽度3項作為企業品牌傳播力的一級指標，下分社交平台提及度、資訊平台提及度、社區平台提及度、影片平台提及度、網民關注度、媒體關注度、政務關注度、社交平台美譽度、資訊平台美譽度、社區平台美譽度、影片平台美譽度為二級指標，去得出500強結果。

整體深圳佔近半 頭十無港企

報告結果顯示，500強企業集中在深圳、廣州和香港，總數達389間，其他城市均有企業上榜，但數量較少。其中，深圳上榜企業有243間（圖一），較去年增加7間，幾乎是榜單的50%，廣州和香港分別為84和62間。另外比較2020年數據，佛山、中山、惠州、江門上榜企業有所增加，珠海、肇慶則減少，東莞、澳門兩地沒有變化。而500強企業中，品牌傳播力得分最高三甲分別是比亞迪、萬科及碧桂園，頭10名並無港企在內。

行業集中電子製造地產互聯網

《報告》亦指出，上榜500強的企業集中於「電腦、通訊和其他電子設備製造」、房地產、「電氣機械和器材製造」和互聯網數個行業。具體來看，屬於電腦、通訊和其他電子設備製造業的上市企業達92間，較2020年多3間；房地產企業46間，較2020年減少16間；互聯網企業有40間，較2020年減少11間，令這行業2021年入榜上市公司數量被電氣機械和器材製造業的44間所超越。

為加強對重點行業的深入研究，《報告》亦以A股、港股、美股的行業分類標準，同步列出房地產行業100強、醫藥醫療行業50強和食品飲料行業30強，香港上市企業數量在3個分類榜單均排第一（圖二）。其中在房地產行業，香港有42間企業上榜，深圳32間，廣州18間；醫藥醫療行業方面，18間位於香港，12間位於深圳，11間位於廣州；食品飲料方面，香港企業數量也是第一，有16間上榜，廣州6家，深圳則有3間。

學者：區內企業可藉港增國際傳播

中山大學市場營銷學教授王海忠指出，去年受到監管政策影響，一些行業如互聯網和房地產出現調整，上榜企業出現此消彼長的情况，這些都是正常調整。此外，大灣區媒體資源豐富，是區內上市企業做好品牌傳播的優勢。他建議企業一方面應更注重品牌營銷，通過數碼媒體、自媒體、第三方媒體多渠道傳播，另一方面充分利用香港國際金融中心的優勢，加強品牌的國際傳播，提升國際影響力。

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