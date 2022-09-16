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患癌獲骨髓覓新生 康復4年首晤捐助青年 「換血」婦：幸可親口說謝謝

【明報專訊】本港每年約1200至1500人因罹患血癌及淋巴瘤等疾病需骨髓移植保命，惟病人與親屬骨髓脗合機率僅四分之一，與無血緣關係捐贈者成功配對機會更只有5000至一萬分之一。4年前罹患淋巴癌末期的譚女士命懸一線之際，幸獲當年25歲男生Dicky捐出骨髓，令她重獲新生。譚女士身體亦出現微妙變化，康復後血型由原本自身的「B+」變為Dicky的「A+」，她笑言是其人生成績表上一大「進步」。

素未謀面、身上卻流着「同一滴血」的譚女士和Dicky，多年來僅在聖誕節時互通書信問好，昨日在香港紅十字會輸血服務中心安排下首次見面，譚女士終可親口向Dicky「報佳音」，「謝謝你，我有好好活著」。

今年63歲的譚女士2013年罹患第四期淋巴癌，一直以化療穩定病情，惟2017年復發，醫生告訴她，不能再無止境的做化療，需尋找可根治的方案，「當時做化療做到身心俱疲，心肝脾肺腎已無可能抵受到，如果找不到骨髓，我諗我都係等死」。然而譚女士兩個姊姊的骨髓不脗合，她只能續做化療保命，半年後終聞喜訊有人願捐骨髓，她形容是令其生命重現曙光的奇蹟。

25歲捐骨髓 青年：聞可配對「好興奮」

拯救譚女士生命的人叫Dicky，當年25歲。他憶述，收到配對電話時「好興奮」，認為成功配對屬「萬中無一」，是「上天安排」，與家人商討後答應捐贈。

手術後曾因身體排斥不適

收青年鼓勵卡「爆喊」

另一邊廂，譚女士在骨髓移植前需接受重劑量化療，把體內癌細胞殺死，過程中飽受脫髮、嘔心等副作用折磨。接受骨髓移植後亦因身體曾有排斥感不適，惟她記得，留醫兩個多月雖辛苦但從未哭過，至出院時收到Dicky的鼓勵卡終忍不住「爆喊」，「佢祝我早日康復，又話要收到我的好消息，應該係我畀心意卡多謝佢，點知佢畀咗我先，好感動」。

康復後的她自此每年聖誕節均向Dicky寄卡「報佳音」；昨日二人相見，譚形容心情激動，終可親手向Dicky送上心意卡，感激其無私奉獻。

紅會輸血中心總監：

冀每年8000年輕「新血」加入

紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指出，本港每年成功配對的無血緣骨髓移植個案約40至50宗，現時全港約16萬人登記捐骨髓，年齡中位數為35歲，冀每年可有8000年輕「新血」加入。中心昨日亦表揚2019年至2021年度82名骨髓捐贈者。9月17日是「世界骨髓捐贈者日」，中心稱未來兩日捐血及登記捐贈骨髓者，可獲贈環保食物袋，呼籲大眾踴躍登記，讓更多病人獲重生機會。

相關字詞﹕骨髓捐贈 骨髓 紅十字會

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