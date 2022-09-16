論壇花絮：劉智鵬倡全民學書法

潘耀明籲西九設文學館

香港作家聯會會長、《明報月刊》總編輯潘耀明在台下發言，指業內常言西九文化區與巴黎龐比度中心看齊，但他指後者包含法國文學館，香港則「一個文學館都沒有」。他又說，香港作家聯會30多名文化界人士曾發起倡議在西九建「香港文學館」，現不了了之；希望不要忽視文學的影響，「講好香港故事，也要文字表達」。國史教育中心校長何漢權提出，文化與歷史要互相結合，「千萬不要忘記普及，並從知情意行來做，否則會變成中外文化『打卡』中心」。

唐英年「推銷」入會故宮館

西九文化區設施相繼落成，全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，M+自去年11月開幕，縱受新冠疫情影響閉館逾3個月，仍錄逾140萬入場人次；香港故宮館則在開幕短短兩月有30萬人次入場，形容「一票難求」。他說，香港故宮館有900多件藏品，皆從北京故宮博物院「千裏挑一」，笑言「歡迎帶親友參觀，最好成為會員，因為好抵」，稱個人票只需600元便可多次入場。