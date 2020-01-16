專題論壇 嘉賓談港文化競爭力 黑國強：我們被「包圍」 霍啟剛：可借鑑韓國設文化委員會

黑國強在論壇上表示，香港現時面對韓國、日本、新加坡等地的競爭威脅，認為危機已經出現。他舉例稱，韓國剛舉行大型藝術博覽「Frieze Seoul」，K-pop明星以至一般市民均投入參與，反問香港有否類似活動。他指出，政策反應永遠較市場慢，冀各界關注市場聲音，要有危機管理意識，加快追趕其他競爭對手。

霍啟剛認為，韓國過去20年的文化輸出及發展有很多地方值得香港借鏡，他提到當地設立「韓國文化產業振興院（KOCCA）」，負責向世界各地推廣韓國的文化內容及人才。他建議政府駐外經貿辦事處加強推廣香港文化產業，又認為應善用本地文化界人才，成立文化委員會，協助政府釐定文化藍圖和發展方向。

翻查資料，港府2000年曾成立非法定的高層次「文化委員會」，成員包括官員、文化界和學者等，任期3年。委員會當時做過兩次公眾諮詢，並於2003年4月向政府提交《文化委員會政策建議報告》，提出多項文化政策建議。

霍啟剛指出，韓國就文化發展訂立多項法律，包括《文化產業振興基本法》、《內容產業振興法》等，確保政府文化政策的延續性，確立文化為重的經濟發展觀。他認為，本港現階段未必需要如韓國般就文化發展訂立法律，但政府應制訂政策直接協助業界，並推動商界與文化界協作。

黃英琦：韓KACES助文藝界進校帶人入行

出席論壇的香港當代文化中心創辦人及總監黃英琦在台下發言時，亦提到韓國文化部及教育部合作推動成立的單位「Korea Arts & Culture Education Service（KACES）」。她稱，機構負責將文化藝術界人才帶進學校，再協助優秀學生入行，讓學生知道投身文藝界的出路。黃相信，現任文化體育及旅遊局長楊潤雄曾任教育局長，是推動相關工作最適合人選。

劉小康：倘港不融入 大灣區即最強對手

除了外國，與內地城市的競爭也是論壇焦點之一。擔任嘉賓的視覺藝術家劉小康指出，香港在回歸前後仍是重要的中外文化交流中心，惟過去10年當全球聚焦創意產業，香港仍然沒有進步，最終被人追過。他稱，北京與上海已是世界重要的中外文化交流中心，南京、成都、蘇州也很優秀，認為中央期望香港成為「中外文化藝術交流中心」的原因在於大灣區需要一個對外的文化窗口。

劉小康表示，深圳現時規劃「新時代十大文化建設」，認為各項目規模都可媲美甚至超出西九文化區，因此他期望文體旅局研究香港在文化發展上的優勢，探討如何協助大灣區的文化發展，強調倘若本港不能融入大灣區，對方就是香港的最強競爭對手。