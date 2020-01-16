港聞

港聞二

專題論壇 嘉賓談港文化競爭力 黑國強：我們被「包圍」 霍啟剛：可借鑑韓國設文化委員會

【明報專訊】《明報》高峰論壇設有專題論壇環節，多名嘉賓關注本港發展為「中外文化藝術交流中心」的競爭力不足，比對韓國以國策推動文創，值得香港借鏡。身兼西九管理局董事局成員黑國強形容，「我們是被人包圍住」。體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛建議政府成立「文化委員會」協助制訂文化發展藍圖。視覺藝術家劉小康則認為，本港在文化發展上必須將大灣區視作伙伴。

黑國強在論壇上表示，香港現時面對韓國、日本、新加坡等地的競爭威脅，認為危機已經出現。他舉例稱，韓國剛舉行大型藝術博覽「Frieze Seoul」，K-pop明星以至一般市民均投入參與，反問香港有否類似活動。他指出，政策反應永遠較市場慢，冀各界關注市場聲音，要有危機管理意識，加快追趕其他競爭對手。

霍啟剛認為，韓國過去20年的文化輸出及發展有很多地方值得香港借鏡，他提到當地設立「韓國文化產業振興院（KOCCA）」，負責向世界各地推廣韓國的文化內容及人才。他建議政府駐外經貿辦事處加強推廣香港文化產業，又認為應善用本地文化界人才，成立文化委員會，協助政府釐定文化藍圖和發展方向。

翻查資料，港府2000年曾成立非法定的高層次「文化委員會」，成員包括官員、文化界和學者等，任期3年。委員會當時做過兩次公眾諮詢，並於2003年4月向政府提交《文化委員會政策建議報告》，提出多項文化政策建議。

霍啟剛指出，韓國就文化發展訂立多項法律，包括《文化產業振興基本法》、《內容產業振興法》等，確保政府文化政策的延續性，確立文化為重的經濟發展觀。他認為，本港現階段未必需要如韓國般就文化發展訂立法律，但政府應制訂政策直接協助業界，並推動商界與文化界協作。

黃英琦：韓KACES助文藝界進校帶人入行

出席論壇的香港當代文化中心創辦人及總監黃英琦在台下發言時，亦提到韓國文化部及教育部合作推動成立的單位「Korea Arts & Culture Education Service（KACES）」。她稱，機構負責將文化藝術界人才帶進學校，再協助優秀學生入行，讓學生知道投身文藝界的出路。黃相信，現任文化體育及旅遊局長楊潤雄曾任教育局長，是推動相關工作最適合人選。

劉小康：倘港不融入 大灣區即最強對手

除了外國，與內地城市的競爭也是論壇焦點之一。擔任嘉賓的視覺藝術家劉小康指出，香港在回歸前後仍是重要的中外文化交流中心，惟過去10年當全球聚焦創意產業，香港仍然沒有進步，最終被人追過。他稱，北京與上海已是世界重要的中外文化交流中心，南京、成都、蘇州也很優秀，認為中央期望香港成為「中外文化藝術交流中心」的原因在於大灣區需要一個對外的文化窗口。

劉小康表示，深圳現時規劃「新時代十大文化建設」，認為各項目規模都可媲美甚至超出西九文化區，因此他期望文體旅局研究香港在文化發展上的優勢，探討如何協助大灣區的文化發展，強調倘若本港不能融入大灣區，對方就是香港的最強競爭對手。

相關字詞﹕明報高峰論壇 黃英琦 劉小康 霍啟剛

上 / 下一篇新聞

佛手牌味粉涉操控批發價 競委提告 首宗同類案 規定下限價格免「擾市場秩序」
佛手牌味粉涉操控批發價 競委提告 首宗同類案 規定下限價格免「擾市場秩序」
「設最低轉售價是業內共識」 業界冀競委多解釋何謂犯法
「設最低轉售價是業內共識」 業界冀競委多解釋何謂犯法
提施政報告意見 聚焦人口政策 新民黨倡生仔贈2萬 凍卵雪精津貼5萬
提施政報告意見 聚焦人口政策 新民黨倡生仔贈2萬 凍卵雪精津貼5萬
盧寵茂斥「病死率與流感相若」誤導 梁栢賢：5月後病死率不足0.1% 盧：應比較第五波平均0.6%
盧寵茂斥「病死率與流感相若」誤導 梁栢賢：5月後病死率不足0.1% 盧：應比較第五波平均0.6%
譚德塞信疫終在望 促保長者、醫護打針 世衛政策兒童「最低優先」 防護中心：港重「一老一幼」
譚德塞信疫終在望 促保長者、醫護打針 世衛政策兒童「最低優先」 防護中心：港重「一老一幼」
BA.4/5增幅緩 防護中心料快見頂
BA.4/5增幅緩 防護中心料快見頂
15款人造牛油塗抹醬含致癌物 1超歐盟標準上限五成 消委：愈少愈好
15款人造牛油塗抹醬含致癌物 1超歐盟標準上限五成 消委：愈少愈好
6平衡單車未符歐盟標準 海關：4下架2可用
6平衡單車未符歐盟標準 海關：4下架2可用
教科書費加幅超通脹 紙本電子同綑添負擔
教科書費加幅超通脹 紙本電子同綑添負擔
指發展公司與政府換地違約 沙螺洞村民入稟索償
指發展公司與政府換地違約 沙螺洞村民入稟索償
電騙「為國辦事」說服內地生作倀 同學起疑倡向警微信求助 為獨居老婦保380萬
電騙「為國辦事」說服內地生作倀 同學起疑倡向警微信求助 為獨居老婦保380萬
Tg轉發煽動信息 無業漢認罪囚4月
Tg轉發煽動信息 無業漢認罪囚4月
貼街招「起底」首案 男子曝前拍檔資料被捕
貼街招「起底」首案 男子曝前拍檔資料被捕
棉絨貨櫃檢16公斤可卡因
棉絨貨櫃檢16公斤可卡因
無人駕駛衝落斜 初票控「無拉好手掣」 爭議法例過時 死因庭押後 校巴撞死5人 司機控危駕
無人駕駛衝落斜 初票控「無拉好手掣」 爭議法例過時 死因庭押後 校巴撞死5人 司機控危駕
時任警逼子手淫另涉欺詐 官：不視被告具良好品格
時任警逼子手淫另涉欺詐 官：不視被告具良好品格
女警分娩血崩亡 法醫料死亡遠因：殘留胎盤妊娠毒血
女警分娩血崩亡 法醫料死亡遠因：殘留胎盤妊娠毒血
荃灣港安30歲孕婦產後亡 衛署：初步無違例證據
荃灣港安30歲孕婦產後亡 衛署：初步無違例證據
有酒氣司機吹波失敗 囑同行女客通知其妻
有酒氣司機吹波失敗 囑同行女客通知其妻
育人才塑文化之都 「讓青年追夢見出路」
育人才塑文化之都 「讓青年追夢見出路」
唐英年：中外文藝交流中心地位要穩 需多元開放環境
唐英年：中外文藝交流中心地位要穩 需多元開放環境
吳志華：港了解外國觀眾 可善用內地資源「走出去」
吳志華：港了解外國觀眾 可善用內地資源「走出去」
藝發局資助中小藝團政策 委員嘉賓同倡改善
藝發局資助中小藝團政策 委員嘉賓同倡改善
論壇花絮：劉智鵬倡全民學書法
論壇花絮：劉智鵬倡全民學書法
患癌獲骨髓覓新生 康復4年首晤捐助青年 「換血」婦：幸可親口說謝謝
患癌獲骨髓覓新生 康復4年首晤捐助青年 「換血」婦：幸可親口說謝謝
發展局長︰志記遷出期限不再延
發展局長︰志記遷出期限不再延
候上訴刑期 廖子文申保釋被拒
候上訴刑期 廖子文申保釋被拒
大灣區GBA新聞：「品牌傳播力」灣區500強 港企佔62 地產醫藥飲食業 上榜數量稱冠
大灣區GBA新聞：「品牌傳播力」灣區500強 港企佔62 地產醫藥飲食業 上榜數量稱冠
灣區手記：什麼是什麼？ ／文：尚東美
灣區手記：什麼是什麼？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】M+快一歲 將辦草間彌生展 同日起開始收費
【Emily】M+快一歲 將辦草間彌生展 同日起開始收費
【Emily】訪問「騙徒」 鄧炳強：監倉飯有得你食
【Emily】訪問「騙徒」 鄧炳強：監倉飯有得你食
【Emily】獻花悼英女王 羅家英刪帖拍片道歉
【Emily】獻花悼英女王 羅家英刪帖拍片道歉
【Emily】新思維函特首問鏡騷事故 1823代覆
【Emily】新思維函特首問鏡騷事故 1823代覆
【Emily】房署打擊濫用公屋 一年收回1300伙
【Emily】房署打擊濫用公屋 一年收回1300伙
【Emily】陳智思任團結香港基金常務副主席
【Emily】陳智思任團結香港基金常務副主席