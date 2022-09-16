吳志華：港了解外國觀眾 可善用內地資源「走出去」

來年3大型展覽外國引入

「爭贏」上海首爾等

吳志華說，香港故宮未來一年有4個大型展覽，其中3個都是由外國引入，過程中館方與多個城市競爭，終「爭贏」策展權。他說，今年11月香港故宮將展出歐洲列支敦士登王室藝術珍藏；明年展出法國大型珠寶品牌的收藏品， 另與英國的國家級博物館合作。

吳志華稱，其中一個大型展覽，香港故宮的競爭對手包括上海和首爾等城市，但對方最終選擇來香港展出。他認為合作伙伴看中香港有助西方觀眾認識中華文化，包括語言上易溝通，香港了解外國觀眾的興趣、背景，有類似文化、哲學思維，「對策展團隊有信心，可將整個中國文化的內容，令西方觀眾很容易便理解到」。

各界常云「說好中國故事」，吳志華認為，過往不少中國文化演出項目或展覽多為民間藝術，如剪紙、泥人或簡單功夫表演，而他指出，新時代、新局面下，整個中國文化要「平視世界」，且要提升文化藝術的水平，「內容上、演繹上要與世界級展覽共通」。吳續說，為讓外國觀眾更認識中國文化價值，香港要善用其獨特地位和優秀之處，包括藝術人才、演繹方式；並善用內地的文化資源，拓展觀眾群，以擴大在文化市場的影響力，才能讓香港在文化藝術中心發展取得成功。

中大文物館長：政府贊助外地策展利宣傳香港

香港中文大學文物館館長姚進莊在台下發言提出意見，指中大館內一些「鎮館之寶」，來年被借出到北京、美國、意大利展覽，3項展覽截至上周無獲任何資助。他認為政府較商界更適合成為贊助人，有助在其他城市宣傳香港。

他又建議政府多了解本港有何機構正與外國籌辦策展，主動支援；展覽開幕時，政府與旅發局等機構亦可一同去宣傳香港。