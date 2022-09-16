唐英年：中外文藝交流中心地位要穩 需多元開放環境

【明報專訊】全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年以「西九文化區在推動香港成為中外文化藝術交流中心的角色」作主題演講，提到香港作為中外文化藝術交流中心，需保持多元開放的環境及氛圍。他舉例，在西九文化區的M+當代視覺文化博物館及香港故宮文化博物館，為當代及古代藝術的代表，寄語大眾持開放態度對待藝術，「當代藝術刺激思考，古代藝術培養審美，兩者角度不同，性質雖然有別，但『有容乃大』，希望大家在看待藝術時能擁有包容的心，才能開拓眼界及思想空間，香港才會興旺，中外文化藝術交流中心的地位才會穩固」。
唐英年表示，「一國兩制」為香港的中外文化藝術交流中心地位提供廣闊空間，「在遵守國家及香港法例下，文化發展的土壤豐沃肥美，不論是東西、古今的藝術創作都有滋長空間」。
他亦說，香港地理位置優越、歷史背景獨特、條件得天獨厚，「是國家文化對外交流的窗口、文明互鑑的平台」。他舉例，M+自去年11月開幕起，其間雖因新冠疫情閉館3個多月，仍錄得逾140萬入場人次；香港故宮館開幕約兩個月亦有約30萬參觀者，「大家都『呻』一票難求」，反映香港市民對文化藝術充滿熱誠；而西九管理局藉各文化發展項目「宣傳國家中華文化軟實力，為中國傳統文化換上現代包裝，亦引起海內外人士興趣」。
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