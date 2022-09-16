育人才塑文化之都 「讓青年追夢見出路」

香港新坐標中外文化藝術交流中心高峰論壇【系列二之一】

明報記者 鄭律銘 鄧佾文 鄭啟智

盧新寧：南金融北科創 中間須有文化

中聯辦副主任盧新寧在論壇就香港成為「中外文化藝術交流中心」，基於國家主席習近平今年的七一講話，提出4點體會。她認為文化產業有助增強香港的發展動能，成為經濟發展新引擎。她稱，研究香港發展的經濟學家普遍認為「香港經濟結構單一，金融業一柱擎天，貿易零售旅遊等傳統行業增長乏力，經濟持續增長動能不足」，稱文化產業內容廣闊，「容量巨大、外溢性強」，有助香港經濟結構升級轉型。因此盧新寧提出，當提及香港未來發展佈局時，除了「南金融，北科創」，「中間必須有文化」。

李家超：藝文創「新引擎」 4方向推動

要促進香港發展文化創意產業，人才乃重要因素。特首李家超在致辭時提到政府正循四大方向推動香港成為文化之都，包括「壯大香港的文化藝術人才庫」。他說，政府會聯同西九文化區管理局、香港演藝學院、香港藝術發展局、香港藝術中心等單位培育人才，並培訓包括藝術行政、藝術科技和文物修復等多個範疇的人才。

楊潤雄：演藝畢業生將成中流砥柱

文化體育及旅遊局長楊潤雄亦說，本港在策展、製作、表演、藝術管理等不同範疇均需足夠人才，擔當文化藝術界的重要崗位，更需要不同類型及規模的藝團，策劃高水準展覽及表演項目。他稱，其中演藝學院現正培訓約1000名相當於全日制的學生，每年畢業人數約250，將成本港表演藝術界的中流砥柱。

李家超稱，東九文化中心可望於明年起分階段啟用，到時將成藝術科技重鎮及培訓搖籃。在藝術科技人才方面，楊潤雄表示，政府將於該中心設立名為「創館」（The Lab）的試驗場，並成立「東九文化中心藝術科技學院」，提供培訓及製作不同類型藝術科技節目。

東九龍建藝術科技學院

天水圍設文物修復中心

另外，政府亦正計劃於天水圍興建文物修復資源中心，楊稱，修復中心將成為文物修復人才培訓和交流的基地和平台；在粵劇方面，政府於2022至23年度亦會向「粵劇發展基金」注資1億元，加強支援從業員提升專業及持續培訓。

唐英年：推動文化發展 強化人心回歸

本港發展為文化之都，亦有助年輕人實現理想。全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年說，隨着新冠疫情緩和，「文化藝術產業需要振興復蘇，讓年輕人得到工作、看到出路」，「追隨他們的夢想，同時可以養家活兒」。他又稱社會應把握機會推動文化發展，「抓緊社會團結的心、強化人心回歸的工作、在困境中激發年輕人的創意，在逆境中培養他們的思考」，讓年輕人了解國家發展，融入國家發展大局。

孫煜：金融界應供服務 優化文藝市場

中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜表示，金融界應發揮金融力量，支持香港強化中外文化藝術交流的橋樑紐帶作用，扶助本地文化藝術事業發展，推廣文化藝術普及，為藝術從業員、文藝愛好者及藝術投資者提供融資、保險等金融服務，助力香港搭建創意平台、優化藝術市場。