女警分娩血崩亡 法醫料死亡遠因：殘留胎盤妊娠毒血

事主葉素欣（終年26歲）於2016年10月6日入院誕下女嬰，大量出血。她接受子宮切除手術後情况轉差，延至10月9日離世，10月13日送殮房剖屍。

家屬問能否肉眼發現

法醫：殘留胎盤明顯

伊院病理科醫生卓華引述解剖報告指出，事主排出的胎盤約394克重，惟子宮內膜下方有一片5乘5.5乘兩厘米的胎盤殘留物，與胎盤缺少的部分脗合。

根據報告，胎盤殘留物屬「已知風險」，會影響子宮收縮。卓華表示，無法肯定殘留物是否足以導致事主後期的「不幸事件」，包括大量出血及引發DIC，所以他將殘留物寫入「重要原因」一欄，意指死亡的遠因。

針對死亡直接原因，卓華稱事主死於DIC，因事主有嚴重出血傾向，胸膜腔及腹腔有大量染血分泌液，身體表面及漿膜亦有瘀痕，代表皮下及漿膜大面積出血，顯示凝血問題嚴重。卓解釋，DIC是一種生理變化，而根據臨牀醫療診斷，事主產後出血及子宮收縮乏力，導致DIC出現。

至於事主有否經歷羊水栓塞，卓華稱視乎解剖發現的表徵，例如肺血管有胎毛、胎兒黏液等，惟事主身上沒有相關臨牀證據。裁判官提問下，卓表示即使沒有解剖發現，也不能排除羊水栓塞的可能。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 602/16】

（死因研訊）