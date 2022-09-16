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港聞二

女警分娩血崩亡 法醫料死亡遠因：殘留胎盤妊娠毒血

【明報專訊】一名女警2016年在伊利沙伯醫院產嬰，3日後血崩死亡，家屬質疑醫生沒察覺殘留胎盤，死因研訊昨續審。撰寫解剖報告的醫生表示，事主死於瀰漫性血管內凝血障礙症（DIC），死亡近因是子宮收縮乏力致產後出血，遠因是子宮內殘留胎盤以及妊娠毒血症。家屬關注能否用肉眼發現殘留胎盤，醫生稱從標本照片可見，殘留胎盤組織較明顯，「胎盤有一部分缺失咗」。

事主葉素欣（終年26歲）於2016年10月6日入院誕下女嬰，大量出血。她接受子宮切除手術後情况轉差，延至10月9日離世，10月13日送殮房剖屍。

家屬問能否肉眼發現

法醫：殘留胎盤明顯

伊院病理科醫生卓華引述解剖報告指出，事主排出的胎盤約394克重，惟子宮內膜下方有一片5乘5.5乘兩厘米的胎盤殘留物，與胎盤缺少的部分脗合。

根據報告，胎盤殘留物屬「已知風險」，會影響子宮收縮。卓華表示，無法肯定殘留物是否足以導致事主後期的「不幸事件」，包括大量出血及引發DIC，所以他將殘留物寫入「重要原因」一欄，意指死亡的遠因。

針對死亡直接原因，卓華稱事主死於DIC，因事主有嚴重出血傾向，胸膜腔及腹腔有大量染血分泌液，身體表面及漿膜亦有瘀痕，代表皮下及漿膜大面積出血，顯示凝血問題嚴重。卓解釋，DIC是一種生理變化，而根據臨牀醫療診斷，事主產後出血及子宮收縮乏力，導致DIC出現。

至於事主有否經歷羊水栓塞，卓華稱視乎解剖發現的表徵，例如肺血管有胎毛、胎兒黏液等，惟事主身上沒有相關臨牀證據。裁判官提問下，卓表示即使沒有解剖發現，也不能排除羊水栓塞的可能。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 602/16】

（死因研訊）

相關字詞﹕分娩 女警 妊娠毒血症 伊利沙伯醫院 死因研訊

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