無人駕駛衝落斜 初票控「無拉好手掣」 爭議法例過時 死因庭押後 校巴撞死5人 司機控危駕

報稱退休人士的被告吳耀宗（66歲）昨扶拐杖出庭，辯方透露其傷勢在本案車禍中造成，獲准以1萬元保釋候訊。

5項危險駕駛引致他人死亡的控罪指，被告於2018年12月10日，在香港北角熙和街近英皇道（東行）交界，在道路上危險駕駛車輛登記號碼HG365的私家小巴，引致何玉珍（80歲）、梁洪（83歲）、陳瑞意（70歲）、楊文根（77歲）及YIP WILLY（葉慶華，89歲）死亡。兩項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪則指，被告於同日同地，危駕引致雷曉琪及盧永業的身體受嚴重傷害。

警早前供稱 非駕駛中未能控危駕

案件今年5月展開死因庭，時任警方道路安全主任供稱因司機並非正在駕駛，未能控告危險駕駛。研訊原定同月裁決，律政司申請押後審視證據，其後再申請押後至9月16日。翻查司法機構網頁，該死因研訊暫未有聆訊日期。

【案件編號：ESCC 1806/22】