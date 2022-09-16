港聞

港聞二

棉絨貨櫃檢16公斤可卡因

【明報專訊】海關上周在報稱巴西來港的棉絨貨櫃中檢獲16.5公斤懷疑可卡因，市值約1400萬，拘捕兩名貨車司機及一名物流公司東主，3人已獲准保釋候查。

巴西來港貨櫃X光揭發 市值1400萬拘3人

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察陳杰論表示，該兩個報稱為棉絨貨櫃由巴西來港，其收貨公司為新成立公司，報稱地址為秘書公司，加上巴西為主要毒品來源地，故海關決定扣查貨櫃檢查。經X光影像分析，海關發現其中一貨櫃底部有不尋常地方，進一步檢查後發現其中兩包棉絨沒有資料，包裝破爛，與其他棉絨有分別，在內檢獲15磚、共重16.5公斤的可卡因。

海關毒品調查科高級調查主任何明威稱，海關隨即拘捕兩名分別37歲及62歲貨車司機，兩人受僱於一本地運輸公司，負責在貨櫃碼頭提貨予海關檢驗，再運至米埔貨櫃場。海關部署監控遞送行動，於米埔貨櫃場拘捕作上述運輸指示的49歲男子，為物流公司董事。3人獲准保釋候查。

海關另追查海運提單上收貨公司，該公司去年底成立，無出入口紀錄，報稱在油麻地的地址是秘書公司，仍在了解收貨公司董事，不排除更多人被捕。海關暫相信毒品最終目的地為其他地方。

海關表示，不法分子花盡心思，利用過百件重200公斤棉絨收藏毒品，增加執法難度。海關呼籲物流界提高警覺，切勿被不法分子利用，並重申販毒是嚴重罪行，最高可罰500萬元及終身監禁。

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