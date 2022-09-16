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港聞二

Tg轉發煽動信息 無業漢認罪囚4月

【明報專訊】53歲無業漢前年7月至今年6月在Telegram轉發煽動信息，包括被塗污的國徽相片及「光時」等口號，並在住所被搜出3把刀及對講機。他昨於西九龍裁判法院承認各一項作出具煽動意圖的作為及無牌管有無線電通訊器具罪，管有攻擊性武器罪則撤控。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉認為帖文具詆譭及貶低性，可能令表面平靜的社會氣氛「死灰復燃」；但考慮帖文多屬「自言自語」，回應者寡，判囚4個月及罰款2000元。

轉發光時口號及國徽塗污照

被告陳永霖承認案情稱，他以用戶名稱「MashiMaro」在2017年7月開啟Telegram頻道「HK's upcoming War of Independence」，至今年6月10日，發布23則具煽動意圖帖文，包括被塗污的國徽相片，屬侮辱及藐視中央；詆譭警方與三合會及恐怖分子合作；展示光時口號，即煽惑他人藐視特區政府。

求情稱全屬轉發 頻道少人發言

辯方求情指出，帖文全為轉發他人信息，「人send佢又send」，只是鼓勵他人關注社會事件，且頻道只有500多名成員，其中僅4名用戶發言，可謂「幾個人喺度自言自語」，較同類型案件輕微。

辯方形容被告一生平凡且不順遂，但為人善良、率直，甚至有自幼稚園認識的好友為他求情。被告2000年確診精神病，其後離婚及失業，需領傷殘津貼。父親2015年離世後，被告與現年82歲母親相依為命，後來認識現時未婚妻，惟因本案受阻尚未成婚；被告亦親撰求情信稱明白對事情認識片面和偏激，開始學習接納他人意見。

被告已還押兩個月，辯方重申若判囚半年，連同認罪及獄中行為良好的扣減，實際刑期約兩個月。惟根據相關案例，被告仍須再服刑一個月，可能對他不公，冀法庭考慮判緩刑。

官：或令社會氣氛「死灰復燃」

主任裁判官羅德泉判刑時指出，本案涉及的帖文不多，但延續時間不短，可見被告相當堅持。雖然社會氣氛已趨平靜，但不少人「心情尚未平復」，被告發放這些帖文，可能「引致死灰復燃」。

惟羅官同意，被告發帖模式屬「自言自語對應」，感染力低，無證據指他引致重大傷害或罪行，故以7個半月為量刑起點，額外減刑一個月，認罪扣減至4個月監禁；無牌管有無線電通訊器具罪則罰2000元。

【案件編號：WKCC 2179/22】

相關字詞﹕侮辱國旗 西九龍裁判法院 光復香港　時代革命 無牌管有無線電通訊器具罪 作出具煽動意圖的作為 港區國安法

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