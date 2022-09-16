Tg轉發煽動信息 無業漢認罪囚4月

轉發光時口號及國徽塗污照

被告陳永霖承認案情稱，他以用戶名稱「MashiMaro」在2017年7月開啟Telegram頻道「HK's upcoming War of Independence」，至今年6月10日，發布23則具煽動意圖帖文，包括被塗污的國徽相片，屬侮辱及藐視中央；詆譭警方與三合會及恐怖分子合作；展示光時口號，即煽惑他人藐視特區政府。

求情稱全屬轉發 頻道少人發言

辯方求情指出，帖文全為轉發他人信息，「人send佢又send」，只是鼓勵他人關注社會事件，且頻道只有500多名成員，其中僅4名用戶發言，可謂「幾個人喺度自言自語」，較同類型案件輕微。

辯方形容被告一生平凡且不順遂，但為人善良、率直，甚至有自幼稚園認識的好友為他求情。被告2000年確診精神病，其後離婚及失業，需領傷殘津貼。父親2015年離世後，被告與現年82歲母親相依為命，後來認識現時未婚妻，惟因本案受阻尚未成婚；被告亦親撰求情信稱明白對事情認識片面和偏激，開始學習接納他人意見。

被告已還押兩個月，辯方重申若判囚半年，連同認罪及獄中行為良好的扣減，實際刑期約兩個月。惟根據相關案例，被告仍須再服刑一個月，可能對他不公，冀法庭考慮判緩刑。

官：或令社會氣氛「死灰復燃」

主任裁判官羅德泉判刑時指出，本案涉及的帖文不多，但延續時間不短，可見被告相當堅持。雖然社會氣氛已趨平靜，但不少人「心情尚未平復」，被告發放這些帖文，可能「引致死灰復燃」。

惟羅官同意，被告發帖模式屬「自言自語對應」，感染力低，無證據指他引致重大傷害或罪行，故以7個半月為量刑起點，額外減刑一個月，認罪扣減至4個月監禁；無牌管有無線電通訊器具罪則罰2000元。

【案件編號：WKCC 2179/22】