電騙「為國辦事」說服內地生作倀 同學起疑倡向警微信求助 為獨居老婦保380萬

騙徒屢改指控 前稱違防疫後稱涉刑事

此案是警方「港漂報案室微信群組」去年成立後接獲單一最大宗個案。內地生潘同學上月首次來港檢疫後，收到聲稱衛生署來電，稱「安心出行」顯示他曾出現在高危地區，須再次隔離7日。潘否認，對方反稱其資料或被盜用，轉介至「公安」辦理「報案證明」才能免除隔離。潘稱本港防疫措施非常嚴格，擔心再次隔離影響學業而聽從。

該「公安」其後稱，潘涉及嚴重刑事案，要求全天候視像通話，又着提供銀行資料，惟潘已繳學費，存款不多，騙徒遂轉移目標至一老婦。「公安」稱相信潘清白，要求他做「特務」，「為國家辦事」，首項工作是上周四帶同獨居九龍的八旬老婦到旺角購買約2000元三星手機，作騙徒日後溝通。

該名81歲陳女士昨稱，6月收到同樣聲稱衛生署來電指她違反防疫措施，轉駁至聲稱公安指她觸犯刑事案。陳形容嚇得險暈倒，被要求每天報到兩次和長時間通話換取信任，並被叮囑不能向任何人透露，包括不居港的兒子，否則後果自負。

潘在「任務」當日請同班魏同學協助請假，魏對其神色慌張起疑，鼓勵他在微信群組求助。觀塘警區刑事調查隊相信兩人受同一組織詐騙，凍結陳女士戶口380萬元力保不失，案件仍在調查。

第二季128電騙冒衛生署 騙1.6億

警方數字顯示，今年第二季有128宗電話騙案，均涉及騙徒假冒衛生署，以違反防疫指引及新冠疫情等藉口行騙，損失金額逾1.6億元，較今年首季55宗損失約2800萬元多。東九龍總區防止罪案組警員曾子陽認為，部分內地生不了解本港文化，亦無時間了解新聞，離鄉別井、孤立無援下接獲電話，令騙徒有機可乘。

他稱，警方去年12月成立的「港漂報案室微信群組」有8個群組逾1800名成員，截至昨日阻截共5宗懷疑假電話騙案，涉案金額共約800萬港元，事主均無損失；又說至今接獲約800個電騙查詢，將定時發布罪案消息和詐騙手法，冀推展予更多本地生和外地生。