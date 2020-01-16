港聞

港聞二

電騙「為國辦事」說服內地生作倀 同學起疑倡向警微信求助 為獨居老婦保380萬

【明報專訊】一名首次來港內地留學生，上月收到聲稱衛生署的騙徒來電，騙徒輾轉發現他銀行存款不多，多次轉口風下，游說他做特務「為國家辦事」，陪同另一目標八旬老婦購買手機供騙徒聯絡。內地生稱當時「懷着為國家做事（想法），而且感覺這班騙徒相信我」，被同學懷疑下鼓勵他向警方求助，獨居老婦380萬存款力保不失。

騙徒屢改指控 前稱違防疫後稱涉刑事

此案是警方「港漂報案室微信群組」去年成立後接獲單一最大宗個案。內地生潘同學上月首次來港檢疫後，收到聲稱衛生署來電，稱「安心出行」顯示他曾出現在高危地區，須再次隔離7日。潘否認，對方反稱其資料或被盜用，轉介至「公安」辦理「報案證明」才能免除隔離。潘稱本港防疫措施非常嚴格，擔心再次隔離影響學業而聽從。

該「公安」其後稱，潘涉及嚴重刑事案，要求全天候視像通話，又着提供銀行資料，惟潘已繳學費，存款不多，騙徒遂轉移目標至一老婦。「公安」稱相信潘清白，要求他做「特務」，「為國家辦事」，首項工作是上周四帶同獨居九龍的八旬老婦到旺角購買約2000元三星手機，作騙徒日後溝通。

該名81歲陳女士昨稱，6月收到同樣聲稱衛生署來電指她違反防疫措施，轉駁至聲稱公安指她觸犯刑事案。陳形容嚇得險暈倒，被要求每天報到兩次和長時間通話換取信任，並被叮囑不能向任何人透露，包括不居港的兒子，否則後果自負。

潘在「任務」當日請同班魏同學協助請假，魏對其神色慌張起疑，鼓勵他在微信群組求助。觀塘警區刑事調查隊相信兩人受同一組織詐騙，凍結陳女士戶口380萬元力保不失，案件仍在調查。

第二季128電騙冒衛生署 騙1.6億

警方數字顯示，今年第二季有128宗電話騙案，均涉及騙徒假冒衛生署，以違反防疫指引及新冠疫情等藉口行騙，損失金額逾1.6億元，較今年首季55宗損失約2800萬元多。東九龍總區防止罪案組警員曾子陽認為，部分內地生不了解本港文化，亦無時間了解新聞，離鄉別井、孤立無援下接獲電話，令騙徒有機可乘。

他稱，警方去年12月成立的「港漂報案室微信群組」有8個群組逾1800名成員，截至昨日阻截共5宗懷疑假電話騙案，涉案金額共約800萬港元，事主均無損失；又說至今接獲約800個電騙查詢，將定時發布罪案消息和詐騙手法，冀推展予更多本地生和外地生。

相關字詞﹕警務處 港漂 電話騙案

上 / 下一篇新聞

佛手牌味粉涉操控批發價 競委提告 首宗同類案 規定下限價格免「擾市場秩序」
佛手牌味粉涉操控批發價 競委提告 首宗同類案 規定下限價格免「擾市場秩序」
「設最低轉售價是業內共識」 業界冀競委多解釋何謂犯法
「設最低轉售價是業內共識」 業界冀競委多解釋何謂犯法
提施政報告意見 聚焦人口政策 新民黨倡生仔贈2萬 凍卵雪精津貼5萬
提施政報告意見 聚焦人口政策 新民黨倡生仔贈2萬 凍卵雪精津貼5萬
盧寵茂斥「病死率與流感相若」誤導 梁栢賢：5月後病死率不足0.1% 盧：應比較第五波平均0.6%
盧寵茂斥「病死率與流感相若」誤導 梁栢賢：5月後病死率不足0.1% 盧：應比較第五波平均0.6%
譚德塞信疫終在望 促保長者、醫護打針 世衛政策兒童「最低優先」 防護中心：港重「一老一幼」
譚德塞信疫終在望 促保長者、醫護打針 世衛政策兒童「最低優先」 防護中心：港重「一老一幼」
BA.4/5增幅緩 防護中心料快見頂
BA.4/5增幅緩 防護中心料快見頂
15款人造牛油塗抹醬含致癌物 1超歐盟標準上限五成 消委：愈少愈好
15款人造牛油塗抹醬含致癌物 1超歐盟標準上限五成 消委：愈少愈好
6平衡單車未符歐盟標準 海關：4下架2可用
6平衡單車未符歐盟標準 海關：4下架2可用
教科書費加幅超通脹 紙本電子同綑添負擔
教科書費加幅超通脹 紙本電子同綑添負擔
指發展公司與政府換地違約 沙螺洞村民入稟索償
指發展公司與政府換地違約 沙螺洞村民入稟索償
Tg轉發煽動信息 無業漢認罪囚4月
Tg轉發煽動信息 無業漢認罪囚4月
貼街招「起底」首案 男子曝前拍檔資料被捕
貼街招「起底」首案 男子曝前拍檔資料被捕
棉絨貨櫃檢16公斤可卡因
棉絨貨櫃檢16公斤可卡因
無人駕駛衝落斜 初票控「無拉好手掣」 爭議法例過時 死因庭押後 校巴撞死5人 司機控危駕
無人駕駛衝落斜 初票控「無拉好手掣」 爭議法例過時 死因庭押後 校巴撞死5人 司機控危駕
時任警逼子手淫另涉欺詐 官：不視被告具良好品格
時任警逼子手淫另涉欺詐 官：不視被告具良好品格
女警分娩血崩亡 法醫料死亡遠因：殘留胎盤妊娠毒血
女警分娩血崩亡 法醫料死亡遠因：殘留胎盤妊娠毒血
荃灣港安30歲孕婦產後亡 衛署：初步無違例證據
荃灣港安30歲孕婦產後亡 衛署：初步無違例證據
有酒氣司機吹波失敗 囑同行女客通知其妻
有酒氣司機吹波失敗 囑同行女客通知其妻
育人才塑文化之都 「讓青年追夢見出路」
育人才塑文化之都 「讓青年追夢見出路」
唐英年：中外文藝交流中心地位要穩 需多元開放環境
唐英年：中外文藝交流中心地位要穩 需多元開放環境
吳志華：港了解外國觀眾 可善用內地資源「走出去」
吳志華：港了解外國觀眾 可善用內地資源「走出去」
專題論壇 嘉賓談港文化競爭力 黑國強：我們被「包圍」 霍啟剛：可借鑑韓國設文化委員會
專題論壇 嘉賓談港文化競爭力 黑國強：我們被「包圍」 霍啟剛：可借鑑韓國設文化委員會
藝發局資助中小藝團政策 委員嘉賓同倡改善
藝發局資助中小藝團政策 委員嘉賓同倡改善
論壇花絮：劉智鵬倡全民學書法
論壇花絮：劉智鵬倡全民學書法
患癌獲骨髓覓新生 康復4年首晤捐助青年 「換血」婦：幸可親口說謝謝
患癌獲骨髓覓新生 康復4年首晤捐助青年 「換血」婦：幸可親口說謝謝
發展局長︰志記遷出期限不再延
發展局長︰志記遷出期限不再延
候上訴刑期 廖子文申保釋被拒
候上訴刑期 廖子文申保釋被拒
大灣區GBA新聞：「品牌傳播力」灣區500強 港企佔62 地產醫藥飲食業 上榜數量稱冠
大灣區GBA新聞：「品牌傳播力」灣區500強 港企佔62 地產醫藥飲食業 上榜數量稱冠
灣區手記：什麼是什麼？ ／文：尚東美
灣區手記：什麼是什麼？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】M+快一歲 將辦草間彌生展 同日起開始收費
【Emily】M+快一歲 將辦草間彌生展 同日起開始收費
【Emily】訪問「騙徒」 鄧炳強：監倉飯有得你食
【Emily】訪問「騙徒」 鄧炳強：監倉飯有得你食
【Emily】獻花悼英女王 羅家英刪帖拍片道歉
【Emily】獻花悼英女王 羅家英刪帖拍片道歉
【Emily】新思維函特首問鏡騷事故 1823代覆
【Emily】新思維函特首問鏡騷事故 1823代覆
【Emily】房署打擊濫用公屋 一年收回1300伙
【Emily】房署打擊濫用公屋 一年收回1300伙
【Emily】陳智思任團結香港基金常務副主席
【Emily】陳智思任團結香港基金常務副主席