BA.4/5增幅緩 防護中心料快見頂

即時繁殖率跌穿1

另外，港大約於昨深夜公布最新數據，顯示病毒即時有效繁殖率跌穿1，於9月7日最新數字為0.9826。新一屆政府上任後強調要壓低病毒社區傳播，其中一項指標為將病毒繁殖率壓至低於1，代表每名患者可傳染少於1人。

本港昨新公布8187宗新冠陽性個案，8023宗屬本地感染，按日增約600宗。Omicron BA.4和BA.5佔本地個案比例於上月25日超越五成，其後逐漸增至昨公布9月12日的數據79.6%，連續7日維持逾七成佔比。

8月上半月增240% 近兩周32%

防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，BA.4和BA.5佔比於8月上半月（8月2至15日）增幅為240%；至8月下半月（8月16至29日）增幅降至121%；而過去兩周（8月30日至9月12日）增32.4%，形容升勢放緩，估計或短期內「見頂」或達「平台期」。他補充，世衛最新數據顯示目前全球逾九成個案屬BA.5，本港會否增至上述水平仍有待觀察。

昨公布單日本地個案稍反彈至逾8000宗，歐家榮說，數字較周二公布低位增約千宗，相信早前個案回落或因市民於中秋假期減少檢測導致，他預計上周末長假感染的個案將於這幾天浮現，現仍需監察個案有否持續上升，強調難以數日或一周數據評估疫情走勢。歐形容多項監察指標均較樂觀，如病毒繁殖率及污水監察病毒量下跌。

學校方面，664間學校昨呈報1064宗陽性個案，12間學校有13班須暫停面授課一周。早前已有班別停課的7間學校再各自新增班別須停面授課堂，歐家榮稱未見該些學校有大規模爆發。

（新冠疫情）