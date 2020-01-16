譚德塞信疫終在望 促保長者、醫護打針 世衛政策兒童「最低優先」 防護中心：港重「一老一幼」

上周全球1.1萬人染疫亡 兩年半最低

世衛公布上周全球約1.1萬人感染新冠後死亡，較對上一周下跌22%，是2020年3月以來最低。譚德塞表示，正處於最佳時機結束新冠疫情，「我們還未到那一步，但疫情結束在望」，若不把握機會，恐怕面臨更多變種病毒風險及死亡個案，敦促各國把握機會確保全部高危群組接種疫苗，包括醫護及長者，以達至七成接種率，亦要持續病毒檢測並為個案急增做好準備。

世衛公布6份政策摘要，當中名為「達至新冠疫苗接種目標」的政策摘要提到應快速推動優次較高的群組打針，優次最高為長者、醫護及免疫系統受損者，高度優先群組是有「共病（co-morbidities）」的成人、孕婦、教師、其他必要員工；中度優先群組為餘下成年人及有共病的兒童及青少年；最低優先群組是兒童及青少年。

劉宇隆：世衛建議乃針對窮國

政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，全球面對貧富懸殊及資源不公，部分國家貧窮以及因交通網絡差而導致運送疫苗困難，故相關國家的疫苗接種需有優次之分，「一定要先打最高危的人」，強調世衛的建議是針對貧窮國家。劉重申長者染疫後死亡率高，亦有染疫兒童出現壞死性腦炎、嘶哮症等，本港未來重點仍是要推高「一老一幼」接種率。他說若要從新冠病毒全球大流行「走出來」，需要全球共同努力。

歐家榮昨在疫情記者會表示，譚德塞並非指新冠疫情即將結束，反指各國要把握時間努力提高接種率，以達至全球七成接種率，自然會減輕病毒流行程度及死亡數字，本港亦朝此方向增加接種率。歐說鼓勵所有年齡層打針，以減死亡及重症風險，當局特別關注「一老一幼」，數據顯示長者病死率非常高，亦有兒童感染後出現肺炎、嘶哮症甚至死亡。

對於譚德塞稱疫情將結束，安老事務委員會主席李國棟認為，世衛說法來得早了一點，沒考慮到非洲等地區醫療系統承擔能力，只是代表西方社會看法。他說，如以醫療系統承擔能力判斷，香港經歷3月初第五波疫情教訓，現在是可以應付到，也可算是望到終點。李稱長者接種疫苗雖有改善，惟仍面對疫苗誤會或疑惑，認為要再加強透過家庭醫生解釋及以地區康健中心協助接種。

（新冠疫情）