港聞

港聞二

盧寵茂斥「病死率與流感相若」誤導 梁栢賢：5月後病死率不足0.1% 盧：應比較第五波平均0.6%

【明報專訊】本港第五波疫情橫跨近9個月，至昨公布累計9623人病歿，其中約9100人今年首4個月離世。醫管局前行政總裁梁栢賢近日質疑，政府應分開計算今年初疫情高峰期和近日反彈的「粗病死率」，認為最近疫情粗病死率不足0.1%，與流感相若。醫務衛生局長盧寵茂昨不點名反駁，斥有關計算「嚴重選擇性偏誤」，誤導市民輕視疫情，強調應以整個第五波病死率0.6%比較最恰當。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，近4個多月病死率較年初下跌逾八成，強調關鍵是推動了疫苗接種和向高危患者處方口服藥。

李家超周二稱Omicron死亡率流感6倍

特首李家超周二出席行會前見記者時談及，一般流感「死亡率」是0.1%，新冠變異病毒株Omicron則為0.6%，後者是前者6倍，亦說染疫後會有「長新冠」後遺症，顯示新冠病毒並非一般流感，呼籲市民勿不打疫苗。梁栢賢同日晚上在社交網站撰文，稱分析數據要精準，病死率不應「一刀切」計算，提出應分開計算今年初第五波高峰期，及放寬社交距離措施後疫情反彈的病死率，推算新一輪疫情自5月15日至9月3日的病死率為0.098%，與流感相若。

季節性流感平均死亡率0.1%

事隔兩天，盧寵茂昨午發表題為「用數據說話」的網誌，不點名批評有人認為應單以今年5月至今「死亡率」的0.1%與季節性流感「平均死亡率」的0.1%比較，他質疑是誤導市民輕視疫情，又說「若以蘋果對蘋果」比較，本港同期流感死亡率實際為0（%）。他質疑利用上述數據說明疫情至今已與流感相若，猶如「瞎子摸大象」，以偏概全，形容「用數據說話」是客觀、科學，但「利用數據說話」則可能是主觀、偏誤。

盧重申，本港第五波疫情「平均死亡率」約0.6%，與歷年季節性流感平均死亡率0.1%比較，是最恰當及有一定可比性。

歐家榮：應以整體數字分析第五波

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨於疫情記者會亦主動提及，比較兩種病毒的病死率必須以同等方法定義，並解釋不會以單一季度判斷流感病死率，故現時分析第五波病死率應以整體數字或「長少少時段」的數據較恰當，若只抽取一個時段的數據則或有誤導。

翻查資料，衛生防護中心今年5月初公布第五波病死率為0.76%，至昨日則跌至0.6%。歐家榮解釋，現時沿用的病死率是「浮動數字」，亦承認今年5月後病死率的確有下跌，主因是疫苗接種率大幅提升、實施社交距離措施等，惟強調未來或有新變異病毒株，或改變病毒嚴重程度。

5月起54宗染BA.4/5死 BA.2.2錄32死

本港今年初流行變異病毒株Omicron BA.2.2，最近被BA.4和BA.5取代，歐引述初步數據稱，今年5月1日至9月12日錄得54宗感染BA.4和BA.5後離世個案，佔整體BA.4和BA.5個案0.1%，同期亦錄得32宗涉BA.2.2死亡個案，佔整體BA.2.2個案0.08%。歐稱，不同變異病毒株的病死率會有不同，如Delta較Omicron嚴重，惟第五波主要涉及Omicron，故病死率應從年初計算起。

何栢良：死亡率跌關鍵在打針、口服藥

何栢良昨早於商台《在晴朗的一天出發》引述數據，稱本港疫情病死率由今年5月1日起計應為0.11%，較1至4月下跌八成六，認為關鍵是推高了疫苗接種，以及今年3月起開始處方口服藥給長者等高危患者，另引述本地數據稱完成接種疫苗可進一步將染疫病死率降低至小於0.1%。

明報記者

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

佛手牌味粉涉操控批發價 競委提告 首宗同類案 規定下限價格免「擾市場秩序」
佛手牌味粉涉操控批發價 競委提告 首宗同類案 規定下限價格免「擾市場秩序」
「設最低轉售價是業內共識」 業界冀競委多解釋何謂犯法
「設最低轉售價是業內共識」 業界冀競委多解釋何謂犯法
提施政報告意見 聚焦人口政策 新民黨倡生仔贈2萬 凍卵雪精津貼5萬
提施政報告意見 聚焦人口政策 新民黨倡生仔贈2萬 凍卵雪精津貼5萬
譚德塞信疫終在望 促保長者、醫護打針 世衛政策兒童「最低優先」 防護中心：港重「一老一幼」
譚德塞信疫終在望 促保長者、醫護打針 世衛政策兒童「最低優先」 防護中心：港重「一老一幼」
BA.4/5增幅緩 防護中心料快見頂
BA.4/5增幅緩 防護中心料快見頂
15款人造牛油塗抹醬含致癌物 1超歐盟標準上限五成 消委：愈少愈好
15款人造牛油塗抹醬含致癌物 1超歐盟標準上限五成 消委：愈少愈好
6平衡單車未符歐盟標準 海關：4下架2可用
6平衡單車未符歐盟標準 海關：4下架2可用
教科書費加幅超通脹 紙本電子同綑添負擔
教科書費加幅超通脹 紙本電子同綑添負擔
指發展公司與政府換地違約 沙螺洞村民入稟索償
指發展公司與政府換地違約 沙螺洞村民入稟索償
電騙「為國辦事」說服內地生作倀 同學起疑倡向警微信求助 為獨居老婦保380萬
電騙「為國辦事」說服內地生作倀 同學起疑倡向警微信求助 為獨居老婦保380萬
Tg轉發煽動信息 無業漢認罪囚4月
Tg轉發煽動信息 無業漢認罪囚4月
貼街招「起底」首案 男子曝前拍檔資料被捕
貼街招「起底」首案 男子曝前拍檔資料被捕
棉絨貨櫃檢16公斤可卡因
棉絨貨櫃檢16公斤可卡因
無人駕駛衝落斜 初票控「無拉好手掣」 爭議法例過時 死因庭押後 校巴撞死5人 司機控危駕
無人駕駛衝落斜 初票控「無拉好手掣」 爭議法例過時 死因庭押後 校巴撞死5人 司機控危駕
時任警逼子手淫另涉欺詐 官：不視被告具良好品格
時任警逼子手淫另涉欺詐 官：不視被告具良好品格
女警分娩血崩亡 法醫料死亡遠因：殘留胎盤妊娠毒血
女警分娩血崩亡 法醫料死亡遠因：殘留胎盤妊娠毒血
荃灣港安30歲孕婦產後亡 衛署：初步無違例證據
荃灣港安30歲孕婦產後亡 衛署：初步無違例證據
有酒氣司機吹波失敗 囑同行女客通知其妻
有酒氣司機吹波失敗 囑同行女客通知其妻
育人才塑文化之都 「讓青年追夢見出路」
育人才塑文化之都 「讓青年追夢見出路」
唐英年：中外文藝交流中心地位要穩 需多元開放環境
唐英年：中外文藝交流中心地位要穩 需多元開放環境
吳志華：港了解外國觀眾 可善用內地資源「走出去」
吳志華：港了解外國觀眾 可善用內地資源「走出去」
專題論壇 嘉賓談港文化競爭力 黑國強：我們被「包圍」 霍啟剛：可借鑑韓國設文化委員會
專題論壇 嘉賓談港文化競爭力 黑國強：我們被「包圍」 霍啟剛：可借鑑韓國設文化委員會
藝發局資助中小藝團政策 委員嘉賓同倡改善
藝發局資助中小藝團政策 委員嘉賓同倡改善
論壇花絮：劉智鵬倡全民學書法
論壇花絮：劉智鵬倡全民學書法
患癌獲骨髓覓新生 康復4年首晤捐助青年 「換血」婦：幸可親口說謝謝
患癌獲骨髓覓新生 康復4年首晤捐助青年 「換血」婦：幸可親口說謝謝
發展局長︰志記遷出期限不再延
發展局長︰志記遷出期限不再延
候上訴刑期 廖子文申保釋被拒
候上訴刑期 廖子文申保釋被拒
大灣區GBA新聞：「品牌傳播力」灣區500強 港企佔62 地產醫藥飲食業 上榜數量稱冠
大灣區GBA新聞：「品牌傳播力」灣區500強 港企佔62 地產醫藥飲食業 上榜數量稱冠
灣區手記：什麼是什麼？ ／文：尚東美
灣區手記：什麼是什麼？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】M+快一歲 將辦草間彌生展 同日起開始收費
【Emily】M+快一歲 將辦草間彌生展 同日起開始收費
【Emily】訪問「騙徒」 鄧炳強：監倉飯有得你食
【Emily】訪問「騙徒」 鄧炳強：監倉飯有得你食
【Emily】獻花悼英女王 羅家英刪帖拍片道歉
【Emily】獻花悼英女王 羅家英刪帖拍片道歉
【Emily】新思維函特首問鏡騷事故 1823代覆
【Emily】新思維函特首問鏡騷事故 1823代覆
【Emily】房署打擊濫用公屋 一年收回1300伙
【Emily】房署打擊濫用公屋 一年收回1300伙
【Emily】陳智思任團結香港基金常務副主席
【Emily】陳智思任團結香港基金常務副主席