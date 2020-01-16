盧寵茂斥「病死率與流感相若」誤導 梁栢賢：5月後病死率不足0.1% 盧：應比較第五波平均0.6%

李家超周二稱Omicron死亡率流感6倍

特首李家超周二出席行會前見記者時談及，一般流感「死亡率」是0.1%，新冠變異病毒株Omicron則為0.6%，後者是前者6倍，亦說染疫後會有「長新冠」後遺症，顯示新冠病毒並非一般流感，呼籲市民勿不打疫苗。梁栢賢同日晚上在社交網站撰文，稱分析數據要精準，病死率不應「一刀切」計算，提出應分開計算今年初第五波高峰期，及放寬社交距離措施後疫情反彈的病死率，推算新一輪疫情自5月15日至9月3日的病死率為0.098%，與流感相若。

季節性流感平均死亡率0.1%

事隔兩天，盧寵茂昨午發表題為「用數據說話」的網誌，不點名批評有人認為應單以今年5月至今「死亡率」的0.1%與季節性流感「平均死亡率」的0.1%比較，他質疑是誤導市民輕視疫情，又說「若以蘋果對蘋果」比較，本港同期流感死亡率實際為0（%）。他質疑利用上述數據說明疫情至今已與流感相若，猶如「瞎子摸大象」，以偏概全，形容「用數據說話」是客觀、科學，但「利用數據說話」則可能是主觀、偏誤。

盧重申，本港第五波疫情「平均死亡率」約0.6%，與歷年季節性流感平均死亡率0.1%比較，是最恰當及有一定可比性。

歐家榮：應以整體數字分析第五波

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨於疫情記者會亦主動提及，比較兩種病毒的病死率必須以同等方法定義，並解釋不會以單一季度判斷流感病死率，故現時分析第五波病死率應以整體數字或「長少少時段」的數據較恰當，若只抽取一個時段的數據則或有誤導。

翻查資料，衛生防護中心今年5月初公布第五波病死率為0.76%，至昨日則跌至0.6%。歐家榮解釋，現時沿用的病死率是「浮動數字」，亦承認今年5月後病死率的確有下跌，主因是疫苗接種率大幅提升、實施社交距離措施等，惟強調未來或有新變異病毒株，或改變病毒嚴重程度。

5月起54宗染BA.4/5死 BA.2.2錄32死

本港今年初流行變異病毒株Omicron BA.2.2，最近被BA.4和BA.5取代，歐引述初步數據稱，今年5月1日至9月12日錄得54宗感染BA.4和BA.5後離世個案，佔整體BA.4和BA.5個案0.1%，同期亦錄得32宗涉BA.2.2死亡個案，佔整體BA.2.2個案0.08%。歐稱，不同變異病毒株的病死率會有不同，如Delta較Omicron嚴重，惟第五波主要涉及Omicron，故病死率應從年初計算起。

何栢良：死亡率跌關鍵在打針、口服藥

何栢良昨早於商台《在晴朗的一天出發》引述數據，稱本港疫情病死率由今年5月1日起計應為0.11%，較1至4月下跌八成六，認為關鍵是推高了疫苗接種，以及今年3月起開始處方口服藥給長者等高危患者，另引述本地數據稱完成接種疫苗可進一步將染疫病死率降低至小於0.1%。

明報記者

（新冠疫情）