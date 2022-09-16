提施政報告意見 聚焦人口政策 新民黨倡生仔贈2萬 凍卵雪精津貼5萬

提公務員劃一65歲退休 境外人才免BSD

李家超將下月發表上任後首份《施政報告》，新民黨主席葉劉淑儀表示，政府需研究策略性的長遠人口政策，其中應對人口老化方面，她建議政府帶頭將新舊制公務員的退休年齡劃一延後至65歲，紀律部隊則劃一60歲。新民黨亦提出多項鼓勵生育政策，包括向每名新生嬰兒的父母發放2萬元資助，並為使用卵子及精子冷藏服務的市民提供5萬元津貼，鼓勵市民在年輕時使用生殖科技服務。葉劉淑儀又稱，外國正積極吸引人才，建議政府制定人才清單，並主動邀請頂尖企業及優才來港，又建議境外人才在港工作及居住滿3年後首次置業豁免買家印花稅（BSD）。

政府正檢討地區行政問題，日後區議會是否存在、如何組成仍是未知數，新民黨建議區議會議席改由直選、間選及委任制合併產生，其中直選議席減至兩成，並委任專業人士及非政府組織人士加入區議會，令區議會更多元及專業。

工聯倡整合區會防火會分區會

工聯會昨日亦與李家超會面討論《施政報告》，工聯會立法會議員陸頌雄希望，政府將地區行政架構升格至基層治理的層次，促當局盡快公布區議會改革後的組成方式並諮詢，建議日後的區議會應與分區會、防火會、滅罪會整合，以免重複工作和浪費資源。會長吳秋北則建議政府制訂「2035年告別劏房路線圖」，就安置10多萬劏房戶訂立計劃。工聯會亦要求政府設全面失業支援制度，向失業一段時間的人發放上限9000元、為期6個月的援助。