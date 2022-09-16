「設最低轉售價是業內共識」 業界冀競委多解釋何謂犯法

黃家和向本報指出，本港不少食店都有使用天厨味粉，尤其中菜館、茶餐廳等，即使市場上有日本品牌「味之素」、內地牌子等，「天厨」作為歷史悠久的品牌，佔有一定市場比率。

「各廠商任意定價 或齊減價無利潤」

黃家和稱，一般食品供應商會經代理商、分銷商等銷售食品，過程有「幾層銷售」，為保利潤，供應商會設最低轉售價格，同時防止市場價格變得混亂。他說，若各廠商任意定價，並低於轉售價格，或會「大家都減價」，屆時無利潤可言，代理商數目大減，反問「得番一間係唔係好嘅競爭呢？我覺得未必」。黃家和稱，事實上最低轉售價格為業界的「共識」，若屬違反《競爭條例》，希望競委會多解釋。

李豐年亦說，業界不時設建議零售價作為參考，當中並非協議，惟是否法例容許，業界並不清楚，有時「唔係特登犯法，可能係唔覺意犯咗」，冀競委會具體解釋。

1929年在港註冊 81年國企收購

根據「天厨」網頁，品牌始創人吳蘊初發明以水解麵筋蛋白質製成谷氨酸鈉，將其命名為「天厨味精」。「天厨味精」於1929年在港正式註冊，1930年代於土瓜灣設廠，即現時住宅傲雲峰的前身。「天厨」後來廠搬到青衣工業園，1981年「天厨」被國企上海實業有限公司收購，成為旗下子公司，近年積極開拓內地市場。