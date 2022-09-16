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佛手牌味粉涉操控批發價 競委提告 首宗同類案 規定下限價格免「擾市場秩序」

【明報專訊】負責製造及供應粉狀味精產品「佛手牌味粉」的香港天厨有限公司，涉嫌向本地分銷商供貨時設立每箱味粉的最低批發價，要求不可以低於該價錢售予零售商，競委會認為行為妨礙分銷商之間的價格競爭，違反《競爭條例》下的第一行為守則，昨入稟競爭事務審裁處要求向其罰款等。競委會行政總裁畢仲明表示，操控有關售價可能會嚴重損害競爭，終令消費者受損害。本案為本港首宗操控轉售價格案件。

申請人為競委會；答辯人為香港天厨有限公司（下稱天厨）。

入稟狀指出，威麒發展有限公司（下稱威麒）與義漢行有限公司（下稱義漢行）為「天厨」兩個本地分銷商，以分銷「佛手牌味粉」，天厨為防兩間分銷商以低價搶客，2008年提出批發及零售議定書，要求兩分銷商不可以低於每箱740元售予零售商，有關最低批發價未經天厨同意不可改動，後來在天厨要求下，於2013年1月將最低批發價調整為每箱837元。

立例後分銷商減價遭懲罰

入稟狀續指出，2015年12月14日《競爭條例》全面生效，天厨仍繼續執行指定價格安排，義漢行2016年6月向天厨反映，條例生效後便無法持續協議，開始自行調低銷售價格，威麒遂向天厨投訴義漢行未有遵守協議。

2017年8月，天厨去信義漢行在內的3間分銷商，稱佛手味粉的本地最低批發價不應低於每箱880元，「反對天厨產品低價傾銷，擾亂市場價格秩序行為」，希望各方遵守契約規定。天厨在同年8至9月多次去信義漢行，稱市場因公司低價競爭，造成價格混亂，出現水貨等，故須採取制約措施或懲罰，最終以庫存短缺及電腦故障等為由，暫緩向義漢行供貨。

競委曾提解決方案 天厨拒絕

競委會認為，天厨操控分銷商出售予零售商的價格，大幅削弱、妨礙分銷商之間價格競爭，違反《競爭條例》下第一行為守則，構成嚴重反競爭行為。競委會曾向天厨提出解決本案的方式，即發出違章通知書並附帶明確規定的方式，惟天厨拒絕承諾遵守相關規定。競委會遂入稟審裁處，要求宣布天厨違反第一行為守則、向天厨罰款、禁止天廚日後從事違反該守則的相同行為、要求天厨必須推行有效的合規計劃，以及支付競委會的訟費及調查費用。

按慣例不追究涉案兩分銷商

另外，競委會表示，由於天厨是協調分銷商轉售價格的最終負責人，按照操控轉售價格的執法慣例，只對天厨採取執法行動，不會追究案中兩名分銷商。競委會重申，如價格由供應商訂定，有可能妨礙新的零售商或分銷商出現，它們亦無法透過提供折扣打入巿場，而分銷商之間的競爭將大幅減弱，消費者亦難以透過「貨比三家」覓得較低價格。

根據《競爭條例》，如某協議、經協調做法或業務實體組織的決定的目的或效果，是妨礙、限制或扭曲在香港的競爭，則屬於違反第一行為守則。審裁處可作出相關命令，包括施加罰款，最高罰款額可達公司年度營業額的10%。

【案件編號：CTEA 3/22】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕高等法院 第一行為守則 操控價格 競爭事務委員會 供應商 味精

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