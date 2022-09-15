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2022年9月15日星期四
港聞二
大清潔滿月 春秧街佔車路退至人路 本報觀察九龍城17黑點 近半衛生仍差
列「已處理」未入名單 03年黑點垃圾復現
時任警逼子自瀆4罪成 押後判刑 被告涉另宗不誠實案35罪
9．29金鐘暴動案 青年認罪 辯方：明白須判最重刑 官稱「誇張」拒索勞教報告
社工阻差罪脫 律政司上訴得直發還重審
地盤工認刑毁警總 官質疑事隔3年控告
涉煽動顛覆 李卓人何俊仁交付高院
曾思分娩亡警羊水栓 醫生：沒與同事商討
主管認當日助產士不理想 伊院事後更新監測指引
施政報告意見 民主黨續倡特赦社運者 撤口罩令疫苗通「日落」
工人中暑巡查5年10萬次 控兩宗 團體引勞處數字 質疑指引無力促立法
志記木廠冀寬限兩月清貨 地署稱難再延期
刺何君堯囚9年 無業男刑期上訴駁回
香港仔工業5班停課 逾百宿生檢疫 疑共用宿舍洗手間傳播
私院轉介病牀增至423張 使用率75.9%稍降
染疫腦癇童好轉可進食 專家：料因已打兩針
機場抗疫的士 換新標誌 改登車位
大灣區GBA專題：港人買澳門樓 須繳額外10%印花稅
大灣區GBA專題：租金回報率偏低 港人買澳門樓宜自住
大灣區GBA專題：買樓簽約 須付一至三成訂金
大灣區GBA專題：缺乏新盤開售 疫情下成交減半
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【Emily】調查：55%僱主諗住來季多請人
【Emily】長者安居會幫政府聯絡 一周助83老友記約針
【Emily】菲函港私隱署 冀助查SMS詐騙網釣
【Emily】港大研究：本地大壁虎現東南亞基因
【Emily】蘇樺偉、史立德等5人 獲頒教大榮譽院士
【Emily】柯仔散步曬恩愛 感激「屋企CEO」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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