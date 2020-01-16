大灣區GBA專題：港人買澳門樓 須繳額外10%印花稅

明報記者 黃清瑤

與香港一樣，澳門今年疫情反覆，並曾經進行大規模檢測及封城，長久未能通關，當地樓價持續下跌。根據澳門統計暨普查局的數據顯示，今年5月至7月份，澳門整體住宅樓價按年下跌4%（見圖）。事實上，當地樓價在疫情期間跌勢持續，今年第三季對比起2020年初，整體住宅樓價下跌2.6%。

香港人如果要在澳門買樓，雖然同屬中國特別行政區，又同在大灣區內，港人買澳門樓需要額外繳付10%印花稅（見另文）。

澳門樓價按年跌4%

儘管如此，當地樓價仍遠低於香港，從澳門物業銷售網站可見，225萬元（澳門幣，下同）已經可以買入一個位於新橋區、面積接近400方呎的中層單位連車位，平均呎價為5670元。如果用於出租估計每月租金約為4326元，帳面回報率2.3厘。倘若資金充足，大約309萬元已可購入一個837方呎中層單位，平均呎價3692元，當然以上物業樓齡會較舊。要買入樓齡較新的物業，可能要選擇黑沙環新填海區，就如樓齡只有4年的海上居，其中一個低層單位售價為508萬元，面積只有497方呎，平均呎價為10,221元。

澳門分為澳門、氹仔及路環三個區域，路環聚集較多大型屋苑，平均呎價介乎8000至1.2萬元。氹仔則匯集樓齡較高屋苑及單幢樓，例如有1994年落成的海灣花園、1993年落成的百達花園等。澳門分17個區，如有筷子基區、高士德及雅廉訪區、沙梨頭及大三巴區、下環區等，樓價差異大，主因有許多樓齡較高單幢物業，同時又有不少新建大型屋苑項目。