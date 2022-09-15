機場抗疫的士 換新標誌 改登車位

抵港大堂增實時等客的士數量

機管局稱，已在指定檢疫酒店點對點交通服務候車處做改善工程，並重新編配免費點對點交通及自費檢疫酒店的士登車位置，以讓抵港者盡快登車。機管局亦會在抵港大堂放置中英文告示，職員亦會協助分流乘客。此外，機管局亦在抵港大堂增設電子告示牌，實時展示車站等候載客的士數量。

另外，運輸及物流局亦已更新和加大檢疫酒店的士車隊的特定標誌，並要求與抗疫相關的專屬車隊貼上「政府防疫計劃」的標誌以資識別。須貼上述標誌的車隊包括，接載陽性者前往社區隔離設施的「專屬巴士車隊」、接載求診者往返指定診所的「專屬的士車隊」，以及接載抵港者前往政府檢疫酒店的「的士車隊」。

業界歡迎：旅客不用左望右望

的士車行車主協會永遠會長吳坤成贊同上述安排，認為更便利旅客，旅客亦不用「左望右望」尋覓專屬的士。

（新冠疫情）