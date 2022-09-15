染疫腦癇童好轉可進食 專家：料因已打兩針

醫管局總行政經理何婉霞昨在疫情記者會表示，該名10歲男童情况進一步好轉，除可逐步減少氧氣治療量，亦可自行進食，未來會為他安排磁力共振確認腦部情况。

身兼港大兒童及青少年科臨牀名譽副教授的關日華昨在港台《千禧年代》稱，長期病患兒童的免疫力較弱，而對抗新冠病毒就如打仗，若病毒「強過兒童本身」，患者將易被病毒入侵並引發不同併發症，病毒另有可能入侵腦部、心臟、肺部和腸道等，或會引致急性腦炎等嚴重併發症。關又稱，相信因男童已接種兩劑科興疫苗，故情况持續向好，呼籲家長盡快帶子女打針。

半歲至11歲病弱者需否第四針

關日華稱科學委員會「將會討論」

關日華隨後向本報表示，現時免疫力弱者並非所有年齡層都獲建議打第四針，形容安排或令人「有啲混亂」，故委員會「有需要、將會」討論會否建議6個月至11歲免疫力弱的兒童接種第四劑疫苗，但未透露何時再有會議。就一般公眾而言，目前政府建議50歲或以上者打4針、18至49歲則可選擇接種4針；至於日後會否建議18歲以下健康市民接種第四針，關表示，抗體水平會隨時間下跌，形容更新建議屬「遲或早的事」，惟「暫時有太多人需要照顧」，故未談及相關安排。

（新冠疫情）