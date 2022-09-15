香港仔工業5班停課 逾百宿生檢疫 疑共用宿舍洗手間傳播

大圍鄭榮之中學停課一周 影響近800師生

衛生防護中心昨公布，有785間學校呈報多1625宗陽性個案，38間學校共46班須停課一周。香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學全校停課一周，中心傳染病處主任張竹君表示，早前該校4D班有6人染疫，全班34人停課，其後校內師生陸續感染，至昨增至39名學生及14名教師染疫，中心相信病毒已在校內蔓延，故要求停課，正調查傳播途徑及原因。該校共693名學生及87名教職員，翻查資料，受影響師生人數為自開學以來須全校停課的學校中最多的一次。

至於黃竹坑的香港仔工業學校，早前已有3班因有學生染疫須停課一周，張竹君稱，最新發現多兩班各增4名學生染疫須停課，過去一周該校累計30名學生染疫，其中26人來自宿舍，宿舍分兩舍堂，20間房中有15間房均有個案，129名住宿學生檢疫。至於無住宿舍的195名學生，如就讀班別不用停課可照常上學。張竹君表示，未發現宿舍有大型活動，但兩舍堂宿生會共用設施，如共用樓梯、每間舍堂學生共用一個洗手間，料或因此傳播。

昨增7579宗 張竹君：是否長假反彈需觀察

昨增7579宗陽性個案，包括7418宗本地個案及161宗輸入個案。被問到是否中秋長假後反彈，張竹君形容，各項指標均見到近日個案輕微回穩，中秋假期後是否反彈仍需觀察，昨快測陽性數字屬兩三天前個案，不能反映昨或前日，中心會待部分快測核酸覆檢才一併公布所有個案。她稱，中秋假期個案仍待未來數天觀察，亦視乎BA.5個案佔比是否見頂。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，相信長假個案未來兩三日逐漸浮現，但反彈幅度不高，料每日最多8000至9000宗，不會再每日過萬，因BA.5個案升幅放緩，整體疫情已呈下降趨勢。對於有學校全校停課，梁稱按比例推算，如全校不多於1%師生感染，個案大多反映社區感染；稱今次學校有近7%師生染疫不尋常，「幾乎肯定」屬校內傳播，認為停課決定正確。

昨增10宗染疫後死亡 4人未齊3針

醫管局昨公布多10宗感染新冠後死亡個案，涉8男2女，介乎72至99歲，4人未完成3針。另外，明愛醫院內科及老人科一病房90歲女病人9月9日經出院篩查時發現陽性，局方其後發現同房84歲及92歲病人染疫，3人中1人因自身疾病嚴重，其餘穩定，所有同房病人至昨檢測陰性，13名病人被列密切接觸者須檢疫。

明報記者

（新冠疫情）