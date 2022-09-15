刺何君堯囚9年 無業男刑期上訴駁回

申請人董栢輝（31歲，圖）由大律師馬維騉代表；律政司代表為署理高級檢控官陳穎琛。原審法官杜麗冰指出，被告攜帶兩把刀，有預謀犯案，案情非常嚴重，就有意圖傷人罪及傷人罪分別以監禁12年和3年為量刑起點，經認罪扣減後，判囚9年和27個月，同期執行。

申請方稱，事主何君堯沒嚴重傷勢，且本案未對他造成長期心理影響。申請方又稱，《侵害人身罪條例》第17條與企圖謀殺罪有分別，前者一般會判監3至12年，認為本案判刑不屬最高範疇，12年監禁的量刑起點屬過重。

申請方指量刑過重

官：因應不同案情判刑

上訴庭法官潘敏琦質疑，控罪需視乎受襲者意圖，控方並非指控申請人有意圖殺害，而是指控他有意圖對他人構成嚴重傷害；且判刑因應不同案件的案情而有分別。

律政司一方稱，本案發生於2019年，當時是早上繁忙時間，被告行為或引起衝突及造成傷害。另申請人假扮為何君堯支持者，上前送花及希望合照，其後使用長20厘米的刀刺向何胸口；施襲後更高呼要殺死何君堯。潘官聽取雙方陳辭後，駁回上訴許可申請。

【案件編號：CACC 231/21】