刺何君堯囚9年 無業男刑期上訴駁回

【明報專訊】2019年11月6日區議會選舉前夕，立法會議員何君堯在屯門街站拉票時遭無業男持刀施襲，造成胸口2厘米刀傷，何的保鑣亦受傷。男子被控企圖謀殺及傷人共兩罪，其後承認屬交替控罪的有意圖而傷人及傷人罪，判囚9年。他昨於上訴庭就刑罰提出上訴許可申請，遭即時駁回。裁決理由將於6個月內頒布。
申請人董栢輝（31歲，圖）由大律師馬維騉代表；律政司代表為署理高級檢控官陳穎琛。原審法官杜麗冰指出，被告攜帶兩把刀，有預謀犯案，案情非常嚴重，就有意圖傷人罪及傷人罪分別以監禁12年和3年為量刑起點，經認罪扣減後，判囚9年和27個月，同期執行。
申請方稱，事主何君堯沒嚴重傷勢，且本案未對他造成長期心理影響。申請方又稱，《侵害人身罪條例》第17條與企圖謀殺罪有分別，前者一般會判監3至12年，認為本案判刑不屬最高範疇，12年監禁的量刑起點屬過重。
申請方指量刑過重
官：因應不同案情判刑
上訴庭法官潘敏琦質疑，控罪需視乎受襲者意圖，控方並非指控申請人有意圖殺害，而是指控他有意圖對他人構成嚴重傷害；且判刑因應不同案件的案情而有分別。
律政司一方稱，本案發生於2019年，當時是早上繁忙時間，被告行為或引起衝突及造成傷害。另申請人假扮為何君堯支持者，上前送花及希望合照，其後使用長20厘米的刀刺向何胸口；施襲後更高呼要殺死何君堯。潘官聽取雙方陳辭後，駁回上訴許可申請。
【案件編號：CACC 231/21】
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