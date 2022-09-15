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港聞二

志記木廠冀寬限兩月清貨 地署稱難再延期

【明報專訊】位於新界東北發展區的古洞北志記鎅木廠，收地期限前日已屆滿，地政總署及土木工程拓展署人員昨早帶同支票到鎅木廠要求收地，志記負責人王鴻權（權哥）重申希望政府多予寬限期清理廠內木材，署方人員則強調無法再延期，但會向上級反映權哥訴求，其後離去。

地政總署回覆查詢稱，昨到訪志記鎅木廠，惟經營者拒絕遷出，並要求政府再給予兩個月寬限期。因應開展工程需要，政府已無空間延遲遷出限期，地政總署會按程序採取土地清理行動。

權哥向本報稱，地政總署及土拓署人員一行十多人約於昨早10時許到場，對方稱收地限期已屆滿，無法延期，支票亦已準備好，要求交還土地。權哥一度提出廠內木材會否可另獲賠償，署方人員回應稱，可申請法定索償，但有可能影響現有特惠津貼。

權哥：人員稱會反映 短期不來

權哥引述署方人員稱，保育鎅木廠的問題屬政策局層面，並非地政總署作為執行部門可處理，又相信環保署會處理木材，着權哥「唔好咁擔心」。權哥重申「肯定會畀個場政府」，惟望政府不要步步追隨，至少也多寬限兩個月以便收拾。

權哥稱，人員說要向上級反映其訴求，估計不會短期內再來收地。他說，對方在場逗留約20分鐘，雙方交流溫和，均是以事論事，稱收地限期屆滿，「已經係屬於佢（政府）嘅地方」，感謝對方通融。

至於搬遷進展，權哥稱早前有市民提出借出土地供租用，惟業權複雜，擔心「搬落去佢先話我冇交租」，暫不考慮。他續說，昨仍有市民到場支持及買木，自己會繼續工作，「盡量鎅，鎅得幾多得幾多，好過嘥咗佢」。

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