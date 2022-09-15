工人中暑巡查5年10萬次 控兩宗 團體引勞處數字 質疑指引無力促立法

勞處：未見違法 職安健例已規定

勞工處回覆稱，根據以往巡查結果，大部分僱主都有因應工作的熱壓力採取相應預防措施，未發現違法情况，又說根據職安健法例的一般性責任條款，僱主須提供安全的工作系統，包括在工作地點實施措施防止僱員工作時中暑。食環署回覆稱，已在合約條文訂明承辦商如未能安排向員工提供足夠飲用水為嚴重失責行為，署方可毋須事先警告下向承辦商發出嚴重失責通知書，並扣減服務月費。

調查：逾半清潔工近兩月現熱疾病

香港天主教勞工事務委員會及綠色和平訪問150名調查街道清潔工和防治蟲鼠組工友，並實地調查11名工友，發現52.7%過去兩個月曾出現熱疾病症狀，例如暈眩、呼吸困難和體力不支等。調查又發現，九成工友稱酷熱天氣期間僱主無提供便攜式風扇，88.6%受訪者稱僱主未在工作位置設遮蔭。

九成稱酷熱時僱主無供便攜風扇

入行逾20年的63歲防治蟲鼠組工人萍姐表示，現每天工作8小時，一小時可休息15分鐘，惟感難應付工作量。她說工作時要穿厚衣，並戴上「豬嘴」防毒面罩，曾工作時感暈眩。她說今年起僱主每天資助工友一支飲用水，此前並無提供。

職安例規定須「夠水」 團體稱欠界定

綠色和平項目主任伍漢林表示，指引提到酷熱天氣下僱主須編排工作至上午10時前或下午4時後，惟大部分僱主未跟從，清潔工友亦須視工作場地的監工是否容許休息，有工友怕被投訴。他建議就指引立法規定僱主跟從，並將熱疾病納為職業病。

現時職安健法例規定僱主要向僱員提供足夠飲用水，違者可罰1萬元，香港天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊稱條例未訂明何謂足夠，有清潔工友一天只獲發一支樽裝水，形容屬「救命水」，工友只在緊急時飲用。團體引述勞工處數字，2017至2021年每年4至7月處方巡查中暑高風險工作地點逾兩萬次，其間只對僱主提兩次檢控，其中一宗為未向僱員提供足夠飲用水罰款1400元；沒發出過暫時停工通知書。羅認為檢控少反映現時無法可循難以執法。