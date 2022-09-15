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施政報告意見 民主黨續倡特赦社運者 撤口罩令疫苗通「日落」

【明報專訊】民主黨昨就特首李家超上任後首份《施政報告》提出建議書，提議明年向市民派發1.2萬元消費券，並繼續倡議特赦社運被捕者。針對政府防疫政策，民主黨提出取消戶外口罩令、為疫苗通行證設「日落條款」，並促請當局放寬入境檢疫安排至與「回港易」看齊，即不設疫苗接種要求、毋須檢疫、來港時獲發臨時疫苗通行證。

特首李家超將於下月公布《施政報告》，民主黨昨提出多項政策倡議。針對防疫政策，民主黨醫療政策發言人袁海文認為，數據顯示新冠病毒戶外傳播風險低，應取消在戶外強制戴口罩的規定。他又稱，現時本港疫苗接種率已很高，亦有不少接種疫苗後產生副作用的市民對再打針感到擔心和徬徨，期望政府能為疫苗通設「日落條款」。

稱區會現制有效反映聲音 毋須變

至於入境安排，袁海文說目前本港疫情風險較外國高，現行措施影響未打針港人及海外人士來港，冀放寬入境檢疫。他亦稱，面對新加坡競爭，政府應提供經濟誘因和放寬防疫政策吸引人才。

民主黨的建議亦包括政制範疇，黨主席羅健熙表示，新政府不應迴避《基本法》列明特首和立法會最終須達至普選產生的責任，期望盡快落實雙普選。至於區議會改革，羅說區議會是香港最基層的民選議會，現行制度有效反映不同市民聲音，認為沒需要改變。

羅健熙：「解散」非正討論之事

羅健熙表示，民主黨會就個別政策建議聯絡各政策局交流，但現階段未有計劃約見李家超。另外，民主黨周一（12日）召開集思會討論未來發展，羅健熙被問到會上對黨的前途有否共識，他稱集思會主要討論如何改善未來工作，對於有否討論解散，他稱總有黨友提出，惟非民主黨正討論的事。

民建聯進出口界議員黃英豪昨聯同香港中華出入口商會舉行記者會，就《施政報告》提出建議，稱進出口業期盼本港盡快通關，入境檢疫放寬至「0+7」；又提出多項促進電子商務建議，包括針對中小企經電子商務的應課稅收入加設50萬元免稅額、增加「遙距營商計劃」資助上限至50萬元、延續中小企費用減免及稅務優惠等。前進出口界議員黃定光則稱，政府應積極推動對外通關。

相關字詞﹕黃英豪 袁海文 羅健熙 施政報告 民主黨

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