曾思分娩亡警羊水栓 醫生：沒與同事商討

事後發現凝血病 官：不應切子宮

2016年10月6日，時任伊院婦產科醫生張凱晴於產房接手診治事主葉素欣（終年26歲）。由於事主持續出血、子宮收縮情况不理想，交由張的上司、時任副顧問醫生李栩翎處理，進行子宮切除手術。庭上重點在醫生未能察覺胎盤殘留物，張稱另一醫生謝啟暘診斷事主排出完整胎盤，她相信謝的判斷，故沒親自檢查。

裁判官何俊堯關注，張凱晴有否考慮事主產後出血，不止源於子宮收縮乏力，或涉羊水栓塞和「彌散性血管內凝血併發症」（DIC）。張凱晴表示，內心想過羊水栓塞的可能，但未曾與同事商討。何官聽罷質疑團隊溝通不佳，「心入面有諗，但我無講，咁溝通啲乜？」至於凝血方面，張稱事主無DIC臨牀迹象，例如針口位流血，故未能確定。

醫生：無臨牀迹象 難確知凝血差

決定替事主切除子宮的李栩翎表示，事主一直流血不止，判斷主因是子宮乏力，諮詢上司後進行切除子宮手術。李又稱曾考慮事主會否出現羊水栓塞，但與深切治療部醫生討論後，「我哋唔能夠完全確定，亦唔能夠排除係AFE（羊水栓塞）」，終決定切除子宮止血。

何官強調，事後發現事主併發DIC，凝血功能受損，切除子宮風險不輕，問李栩翎有否考慮其他止血方案。李表示不同方案各有利弊，由於事主持續出血及心跳一度停頓，切除子宮是最有效方法，「事後好難話咩係最適當，可能我想法片面，但當下好難確定知道，佢凝血功能係咁差」。

事主姊：手術前無接通知

事主姊哽咽表示，事主凝血問題嚴重，「我見到牀邊滴緊血，成條毛巾都係血」，惟醫療團隊沒知會家屬就決定切除子宮。李栩翎承認因情况危急，手術前沒通知家屬。事主姊繼續哭訴，當時一家人待在產房附近，惟沒醫護人員上前講解情况，「如果切咗（子宮）有咁大個傷口，我哋一定唔會揀，如果有其他方法，我哋一定唔會切囉」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 602/16】

明報記者

（死因研訊）