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港聞二

社工阻差罪脫 律政司上訴得直發還重審

【明報專訊】2019年8月25日「荃葵青大遊行」期間社工林曉樺要求女督察出示委任證不果，被指阻差辦公，受審後裁定阻差辦公和「未能在規定下出示身分證明文件」罪脫。律政司早前以案件呈述方式向高院上訴，法官黃崇厚昨頒下判辭，裁定律政司上訴得直，並指原審裁判官裁斷女社工沒有構成阻撓「有悖常理」，法律上「不正確」，發還案件予原審裁判官澄清法律觀點，重新考慮阻差辦公罪是否成立。

答辯人林曉樺（案發時22歲）案發當日共9次要求女督察出示委任證，被要求出示身分證後43秒拿出但未交出，身分證緊握手中露出一半，案件爭議上述是否符合「出示身分證明文件以供查閱」的要求。

法官黃崇厚判辭中認為，不一定要將身分證明文件交予警方拿取閱覽，即使將文件放警員面前枱上亦符合法例要求，不過從證據顯示，答辯人當日行為直至拘捕前，明顯未符出示身分證文件以供查閱的要求。

稱原審裁斷「有悖常理」 構成法律錯誤

至於答辯人重複要求警方出示委任證及43秒後才取出身分證是否構成阻撓，法官認為原審裁決時沒充分考慮現場整體、答辯人是否有盡責及願意出示，以及答辯人行為對警方執行職務影響的比重，加上原審裁判官對《警察通例》相關規定掌握不準確，認為裁判官當日未能就事實裁斷作出恰當考慮，是「有悖常理」，構成法律錯誤，故接納律政司的上訴申請。

另5人押後至10．6判刑

另外5名青年即運輸工人何卓軒（現24歲，下同）、學生符凱晴（23歲）、教師郭芷晴（22歲）、無業張家榮（25歲）及調酒師李㑊橉（29歲），早前被裁定同一案發日於荃灣楊屋道參與非法集結、襲警共4罪成還押，原定昨在西九龍裁判法院判刑。當中符凱晴、張家榮及李㑊橉隔離檢疫未有到庭，5人判刑一併押後至10月6日處理。

【案件編號：HCMA 32/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 案件呈述 社工 未能出示身份證明文件 阻差辦公 反修例事件 荃葵青大遊行

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