9．29金鐘暴動案 青年認罪 辯方：明白須判最重刑 官稱「誇張」拒索勞教報告

求情稱冀讀學位課程 早日出獄追夢

辯方求情指出，認罪的被告譚宇權（現24歲）案發時修讀飛機工程高級文憑，候審期間已畢業，現在空運中心任職客戶服務助理。辯方引述譚的求情信表示，他低估本案嚴重，已明白「暴力爭取唔到任何嘢」，自言尋到人生方向，服刑時會繼續進修，冀修讀學位課程，早日出獄追夢。

辯方續稱，身體欠佳的譚母在信中稱十分擔心兒子，鄭官關注其母病情，辯方稱譚母有「三高」逾6年，鄭官聞言稱，換言之案發時其母已有長期病，「更加唔應該犯法啦」。辯方續呈上中學老師求情信，鄭官得知譚已畢業數年，表示「人會變㗎嘛」。辯方強調人可變差，但同樣可變好，如今譚決定認罪，證明已變好。

鄭官稱「法庭唔會嚴苛」用合適刑罰

辯方表示明白「治亂世用重典」，法庭須判處最重刑罰，遭鄭官打斷稱「法庭用合適嘅刑罰，唔好講最重，誇張咗喇」。辯方稱，被告無暴力行為，亦非主要角色，冀法庭索取勞教中心報告，惟鄭官認為與控罪嚴重性不相稱，辯方則指勞教屬短期但嚴苛刑罰，鄭官重申「法庭唔會嚴苛」，但考慮勞教中心未能反映控罪嚴重性，拒絕索取報告。

案情指出，下午4時許，約500名示威者佔據政總外夏慤道行車路及行車天橋，有人投擲汽油彈、投擲硬物，警方警告不果發射催淚彈及出動水炮車驅散，包括譚在內的人群四散，速龍小隊在夏慤道東行線將譚制服。譚當時身穿黑衣，戴有防切割手套等裝備。

同日另案3人否認暴動

另案涉及7男2女，由法官陳廣池審理，除6人審前認罪，餘下的何家洛（25歲）、黃韻思（35歲）及學生何普光（22歲）否認暴動受審，控方昨讀出開案陳辭指，根據各人在政總一帶被捕、裝束、見到警方後逃跑等反應，可證明他們曾參與暴動。何普光被警員制服時不斷掙扎，向警員頭部揮拳，已構成襲警。

【案件編號：DCCC 240、238/21】

（反修例風暴）